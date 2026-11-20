जागरण संवाददाता, मैथन (धनबाद)। मैथन पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए 500 किलोग्राम प्रतिबंधित पशु मांस के साथ दो युवकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मांस लदे पिकअप वैन को भी जब्त कर लिया है। घटना शुक्रवार की रात करीब एक बजे की है।

बताया जाता है कि कुमारधुबी के शिवलीबाड़ी से पिकअप वैन में प्रतिबंधित पशु मांस लादकर आसनसोल ले जाया जा रहा था। इसी दौरान मैथन टोल प्लाजा के समीप पुलिस ने वाहन को रोककर तलाशी ली, जिसमें करीब 500 किलो मांस बरामद हुआ।

पिकअप वैन के मालिक के खिलाफ मामला दर्ज पुलिस ने बरामद मांस का सैंपल लेकर जांच के लिए भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। वहीं, गिरफ्तार दोनों युवकों के साथ-साथ पिकअप वैन के मालिक के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है।

मामले को लेकर मैथन ओपी प्रभारी अभिनव कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना मिलने के बाद पुलिस की जांच टीम ने रात करीब एक बजे टोल प्लाजा पर पिकअप वैन को रोका। तलाशी के दौरान वाहन से 500 किलोग्राम प्रतिबंधित पशु मांस बरामद किया गया। इसके बाद चालक और सहचालक को गिरफ्तार कर लिया गया तथा वाहन को जब्त कर लिया गया।