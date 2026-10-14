दामोदर नदी में अवैध बालू उठाव के दौरान ट्रैक्टर पलटा, मजदूर की दर्दनाक मौत

संवाद सूत्र, महुदा (धनबाद)। धनबाद-बोकारो सीमा पर दामोदर नदी के डोंगा घाट पर मंगलवार सुबह अवैध बालू उठाव के दौरान ट्रैक्टर का डाला पलट गया। इसके नीचे दबकर लोहापट्टी निवासी मजदूर जितेंद्र राय (37) की मौत हो गई।

घटना के बाद बालू कारोबारी आनन-फानन में उन्हें भुरूंगिया स्थित अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही परिजन और ग्रामीण अस्पताल पहुंचे। वहां ग्रामीणों और बालू कारोबारी राजू के बीच जमकर हंगामा हुआ।

घटना महुदा थाना क्षेत्र में तेलमच्चो पुल के समीप दामोदर नदी में हुई। मजदूर की मौत की खबर मिलते ही लोहापट्टी गांव में शोक की लहर दौड़ गई। मृतक के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। अचानक हुई इस घटना से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है।