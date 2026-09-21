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Bokaro की यूरी सेठी को मिली गुजरात रायल्स की कप्तानी, केपीएल 2026 में करेंगी नेतृत्व

By Ravi Shankar Singh Edited By: Mritunjay Pathak
Published: Mon, 21 Sep 2026 10:24 AM (IST)

Bokaro News: पेटरवार की युवा कोर्फबाल खिलाड़ी यूरी सेठी को कोर्फबाल प्रीमियर लीग (केपीएल) 2026 में गुजरात रायल्स की कप्तानी ...और पढ़ें

युवा कोर्फबाल खिलाड़ी यूरी सेठी। (फोटो साैजन्य)

युवा कोर्फबाल खिलाड़ी यूरी सेठी। (फोटो साैजन्य)

HighLights

  1. यूरी सेठी को केपीएल 2026 में गुजरात रायल्स की कप्तानी मिली।

  2. पेटरवार की बेटी यूरी ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व किया।

  3. केपीएल भारत की पहली प्रोफेशनल मिश्रित-लिंग कोर्फबाल लीग है।

जागरण संवाददाता, धनबाद। झारखंड के बोकारो जिले के पेटरवार निवासी और युवा कोर्फबाल खिलाड़ी यूरी सेठी ने खेल जगत में एक और उपलब्धि हासिल की है। यूरी को कोर्फबाल प्रीमियर लीग (केपीएल) 2026 में गुजरात रायल्स की कप्तानी सौंपी गई है। इस उपलब्धि से पेटरवार सहित बोकारो और पूरे झारखंड में खुशी और गर्व का माहौल है।

भारत में कोर्फबाल को प्रोफेशनल मंच देने के उद्देश्य से शुरू हुई केपीएल 2026 का पहला संस्करण 19 सितंबर से शुरू हो चुका है। यह 4 अक्टूबर 2026 तक नई दिल्ली के त्यागराज इंडोर स्टेडियम में आयोजित होगा।

लीग का उद्घाटन भारत सरकार के संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने किया, साथ ही इस मौके पर दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री आशीष सूद भी उपस्थित रहे।

केपीएल को भारत की पहली प्रोफेशनल मिश्रित-लिंग कोर्फबाल लीग के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसमें पुरुष और महिला खिलाड़ी एक ही टीम में खेलते हैं। लीग की थीम 'नया खेल नई सोच' है।

आठ फ्रेंचाइजी टीमें मैदान में

केपीएल -2026 के उद्घाटन संस्करण में दिल्ली धुरंधर्स, गुजरात रायल्स, तेलुगु लीजेंड्स, फतेह वारियर्स, दंगल वारियर्स, आमची टाइटन्स, यूपी हसलर्स और थाला स्ट्राइकर्स सहित आठ फ्रेंचाइजी टीमें हिस्सा ले रही हैं। प्रतियोगिता में भारतीय खिलाड़ियों के साथ 14 देशों के 112 अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी भी शामिल हैं।

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी बना चुकी हैं पहचान

यूरी सेठी इससे पहले भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं। अगस्त 2025 में चीन के लेशान में आयोजित आइकेएफ अंडर 21 एशिया-ओशिनिया कोर्फबाल चैंपियनशिप में वह भारतीय टीम का हिस्सा रहीं।

2026 में मलेशिया के निलाई में आयोजित आइकेएफ अंडर 21 विश्व कोर्फबाल चैंपियनशिप में उन्होंने भारतीय टीम की उपकप्तान के रूप में हिस्सा लिया।यूरी को प्रमुख भारतीय महिला कोर्फबाल खिलाड़ियों में स्थान दिया गया है।

महथा परिवार से है संबंध

यूरी सेठी स्व. विद्या सागर महथा की पौत्री तथा विशेष कुमार और अन्नू सेठी की पुत्री हैं। विद्या सागर महथा वैज्ञानिक आधार पर संयुक्त गत्यात्मक ज्योतिष के संस्थापक के रूप में विख्यात रहे हैं।

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यूरी की इस उपलब्धि से पेटरवार और बोकारो जिले के खेलप्रेमियों में विशेष उत्साह है। वहीं, गुजरात रायल्स की कप्तानी के साथ यूरी सेठी ने पेटरवार का नाम एक बार फिर राष्ट्रीय खेल मंच पर पहुंचाया है।

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