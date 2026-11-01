धनबाद के सलानपुर साइडिंग के पास अवैध कोयला खनन को लेकर तनाव, गांव वालों को लोगों ने घेरा; भू-धंसान का मंडराया खतरा

जागरण संवाददाता, कतरास। कतरास थाना क्षेत्र के सलानपुर साइडिंग सिलेक्टड गोविंदपरु के समीप कथित अवैध कोयला खनन को लेकर स्थिति गंभीर बनी हुई है।

अवैध खनन पर रोक लगाने पहुंचे ग्रामीणों को सैकड़ों लोगों द्वारा घेरने का गंभीर मामला सामने आया है, जिससे इलाके में दो बस्तियों के बीच टकराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है।

इस घटना के बाद से स्थानीय ग्रामीणों में भारी आक्रोश व्याप्त है। जानकारी के अनुसार, गुहीबांध तथा आसपास के ग्रामीण जब सलानपुर क्षेत्र में चल रहे अवैध मुहाने पर कोयला काट रहे मजदूरों को रोकने के लिए पहुंचे, तो पास की बस्ती के कुछ लोग उनके विरोध में उतर आए।

आरोप है कि देखते ही देखते सैकड़ों लोगों ने गुहीबांध के करीब 25 ग्रामीणों को चारों तरफ से घेर लिया। विवाद इतना बढ़ा कि दोनों पक्षों के बीच हाथापाई की नौबत आ गई, हालांकि किसी तरह गुहीबांध के ग्रामीण वहां से जान बचाकर निकल गये।

ग्रामीणों ने बड़ा दावा किया है कि अवैध मुहाने के अंदर करीब 500 मीटर तक सुरंग बनाकर खनन किया जा चुका है। आरोप है कि जमीन को भीतर से सुरक्षित रखने वाले कोयले के बड़े-बड़े पिलरों को भी काटकर निकाल लिया गया है।