JTET Exam लेकर जरूरी निर्देश जारी, एडमिट कार्ड के साथ पहचान पत्र अनिवार्य

जागरण संवाददाता, धनबाद। JTET Exam 2026: झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा (जेटेट) एक नवंबर को दो पालियों में होगी। पहली पाली की परीक्षा सुबह साढ़े नौ से दोपहर 12 बजे तक होगी। अभ्यर्थियों को सुबह साढ़े सात से नौ बजे केंद्र में प्रवेश मिलेगा।

दूसरी पाली की परीक्षा दो से साढ़े चार बजे तक होगी। अभ्यर्थियों को दोपहर 12:30 बजे से 1:30 बजे तक अंदर प्रवेश दिया जाएगा। इसके बाद मुख्य गेट बंद हो जाएगा। जेटेट परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा के दौरान और उसके बाद भी निर्धारित नियमों का पालन करना होगा।

परीक्षा में शामिल होने के लिए एडमिट कार्ड की प्रिंटेड कापी और मूल वैध फोटो पहचानपत्र साथ रखना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थियों को एडमिट कार्ड में दर्ज निर्देशों को पहले ही पढ़ लेने की सलाह दी गई है। धनबाद में 108 परीक्षा केंद्रों पर 39 हजार अभ्यर्थी जेटेट देंगे।