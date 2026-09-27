रेल यात्रियों के लिए जरूरी खबर: एलेप्पी एक्सप्रेस धनबाद से 1.30 घंटे लेट खुलेगी, हैदराबाद-रक्सौल समेत दो ट्रेनें रद

जागरण संवाददाता, धनबाद। Hyderabad–Raxaul Express: दक्षिण पूर्व रेलवे और ईस्ट कोस्ट रेलवे के अलग-अलग मंडलों में चल रहे विकास कार्यों तथा यात्रियों की सहूलियत को देखते हुए ट्रेन सेवाओं में फेरबदल किया गया है।

झारसुगुड़ा यार्ड के रीमॉडलिंग कार्य के कारण 12 दिसंबर को धनबाद से खुलने वाली ट्रेन संख्या 13351 धनबाद-एलेप्पी एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय सुबह 11:35 बजे के बजाय 1 घंटे 30 मिनट की देरी से दोपहर 1:05 बजे रवाना होगी।



दूसरी ओर रेलवे में जारी नॉन-इंटरलॉकिंग कार्य के चलते कई ट्रेनें रद्द रहेंगी। इसमें 10 दिसंबर को हैदराबाद-रक्सौल एक्सप्रेस (17005) और 13 दिसंबर को रक्सौल-हैदराबाद एक्सप्रेस (17006) का परिचालन रद्द रहेगा।