धनबाद में रेलवे और जिला परिषद के बीच जमीन विवाद फिर गरमाया, जेसीबी पर ब्रेक

जागरण संवाददाता, धनबाद। शहर के बेकारबांध रेल कालोनी के पास की जमीन को लेकर पूर्व मध्य रेलवे धनबाद मंडल और जिला परिषद के बीच फिर विवाद छिड़ गया। शुक्रवार को जिला परिषद की ओर से उस जमीन पर जेसीबी से कराए जा रहे सफाई कार्य को रेलवे ने रोक दिया।

इंजीनियरिंग विभाग के जेई पहुंचे और जेसीबी चालक को बाहर निकाल दिया। घटना की जानकारी मिलते ही जिला परिषद के अधिकारी पहुंचे। हालांकि उनके पहुंचने से पहले रेलवे जेई जा चुके थे। दरअसल, बेकारबांध रेल कालोनी के पास की जमीन को लेकर कुछ माह पहले रेलवे और जिला परिषद के बीच विवाद हुआ था। दोनों ओर से जमीन को लेकर दावा किया गया था। बताया गया कि जमीन के दस्तावेज जिला परिषद के पास है और बाद में जिला परिषद ने चहारदीवारी निर्माण करा कर गेट भी लगा दिया।