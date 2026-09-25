रेलवे भर्ती पर बारिश का असर, शारीरिक दक्षता परीक्षा स्थगित; नई तारीख जल्द

जागरण संवाददाता, धनबाद। रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ, पूर्व मध्य रेल की ओर से 26 और 27 सितंबर को दानापुर के जगजीवन स्टेडियम में आयोजित होनेवाली शारीरिक दक्षता परीक्षा (पीईटी) स्थगित कर दी गई है।

लगातार बारिश, खराब मौसम और प्रतिकूल परिस्थितियों को देखते हुए रेलवे ने परीक्षा को तत्काल प्रभाव से स्थगित करने का निर्णय लिया है। इससे परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को फिलहाल राहत मिली है, वहीं अब उन्हें नई तारीख की घोषणा का इंतजार करना होगा।