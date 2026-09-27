धनबाद में सितंबर की बारिश ने तोड़ा आठ साल का रिकॉर्ड, बना आठवां सर्वाधिक वर्षा वाला जिला

जागरण संवाददाता, धनबाद। Dhanbad Weather Update: सितंबर की बारिश ने आठ सालों का रिकार्ड ध्वस्त कर दिया है। इस माह के 27 दिनों में अब तक 338.1 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है।

एक जून से शुरू हुए मानसून सीजन के 119 दिनों में कुल वर्षा 1108.6 मिलीमीटर दर्ज की गई है। इस अवधि में सामान्य वर्षा 1061.3 मिलीमीटर है। सामान्य से चार प्रतिशत अधिक वर्षा हुई है।

पिछले 10 वर्षा के आंकड़े के मुताबिक वर्ष 2021 व 2024 को छोड़ 2017 से अब तक इस बार सितंबर में सबसे अधिक बारिश का रिकार्ड दर्ज किया गया। राज्य में सर्वाधिक बारिश वाले जिलों में धनबाद आठवें नंबर पर है।

सितंबर माह में बारिश का आंकड़ा (2017–2026) 2021: 372.70 एमएम — सबसे अधिक

372.70 एमएम — सबसे अधिक 2024: 353.33 एमएम

353.33 एमएम 2019: 337.44 एमएम

337.44 एमएम 2026: 338.10 एमएम

338.10 एमएम 2017: 299.89 एमएम

299.89 एमएम 2023: 299.80 एमएम

299.80 एमएम 2020: 263.82 एमएम

263.82 एमएम 2022: 234.70 एमएम

234.70 एमएम 2018: 228.57 एमएम

228.57 एमएम 2025: 212.50 एमएम — सबसे कम खास तथ्य: 2026 की सितंबर बारिश 338.10 एमएम है, जो 2017 से अब तक के आंकड़ों में चौथी सर्वाधिक है।

सबसे अधिक बारिश वाले जिले पश्चिमी सिंहभूम में सर्वाधिक 1477.2 एमएम बारिश, सामान्य से 49% अधिक

में सर्वाधिक बारिश, सामान्य से 49% अधिक पूर्वी सिंहभूम में 1235.1 एमएम , 14% अधिक

में , 14% अधिक सरायकेला-खरसावां में 1218.7 एमएम , 22% अधिक

में , 22% अधिक रांची में 1211.6 एमएम , 19% अधिक

में , 19% अधिक लातेहार में 1155.5 एमएम , 15% अधिक

में , 15% अधिक धनबाद में 1108.6 एमएम , 04% अधिक

में , 04% अधिक जामताड़ा में 1101.8 एमएम , 05% अधिक

में , 05% अधिक लोहरदगा में 1061.6 एमएम, 09% अधिक बंगाल की खाड़ी की ओर फिर बढ़ रहा लो प्रेशर सक्रिय मंगलवार देर रात से शुरू हुई बारिश शनिवार तक जारी रहने के बाद रविवार से मौसम साफ हुआ। सुबह से ही धूप खिली और लगातार बारिश से प्रभावित जन जीवन ने राहत की सांस ली।

इस बीच मौसम विभाग से जारी सूचना में बताया गया कि थाईलैंड में चक्रवाती घेरा बनने से म्यांमार के तटीय हिस्से में फिर लो प्रेशर सक्रिय हो गया है। अगले दो-तीन दिनों के दौरान लो प्रेशर के बंगाल की खाड़ी की ओर बढ़ने का अनुमान है।