झारखंड में सरकारी किरासन तेल की मांग खत्म, 71.32 लाख लीटर की जरूरत के बावजूद आवंटन शून्य
Jharkhand Kerosene Distributionः झारखंड में सरकारी किरासन तेल वितरण प्रणाली में लोगों की दिलचस्पी कम दिख रही है, जिसके कारण ...और पढ़ें
बलवंत कुमार, धनबाद। देश भर में जब एलपीजी की किल्लत सामने आयी, तब सरकार ने जनवितरण प्रणाली दुकानों के माध्यम से किरासन तेल वितरण का आदेश दिया था। इसके लिए सभी झारखंड के सभी जिलों की जरूरतों को देखते हुए किरासन तेल की स्टाक बनाया गया।
वहीं, वितरण की जिम्मा पीडीएस को था। राज्य भर में किरासन तेल की आवश्यकता 71.32 लाख लीटर बतायी गई, लेकिन आवंटन और वितरण शून्य ही रहा।
यानी झारखंड के लोगों को किरासन तेल की जरूरत ही नहीं है, जबकि सच्चाई यह भी है कि पीडीएस दुकानों के पास किरासन तेल स्टाक रखने के लिए भी व्यवस्था नहीं है।
लातेहार और खुंटी की डीलर ने लिया किरासन तेल
आपूर्ति विभाग के आंकड़ों के अनुसार इस साल वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में लातेहार जिला के होलसेलर ने अप्रैल में 12 हजार लीटर और मई में 23 हजार लीटर किरासन तेल खरीदा था।
इसमें से क्रमश: 30 लीटर और 83 लीटर तेल डीलर तक पहुंचा था। इसी प्रकार से जुलाई माह में खुंटी जिला में 12 हजार लीटर खरीदारी हुई। जबकि अगस्त में 8.36 लाख लीटर का आवंटन भी सभी जिला को दिया गया।
खुंटी में पूरा 12 हजार लीटर किरासन तेल डीलर ने लिया था। जुलाई में कुछ जिलों को ही तेल आवंटित हुआ था। जबकि अगस्त और सितंबर माह में किसी डीलर ने किरासन तेल का उठाव तक नहीं किया।
पीडीएस के पास किरासन तेल रखने की व्यवस्था नहीं
धनबाद में पीडीएस दुकानदारों के पास किरासन तेल रखने की व्यवस्था नहीं है। विभाग के अनुसार जिनके पास किरासन तेल टैंक है भी तो वह बेकार पड़ा हुआ है। इस कारण भी पीडीएस दुकानदार किरासन तेल का उठाव नहीं करते।
सितंबर माह के लिए जिलावार किरासन तेल की आवश्यकता (लीटर में)
जिला - किरासन तेल
बोकारो - 424518
चतरा - 232133
देवघर - 298780
धनबाद - 519163
दुमका - 303169
पूर्वी सिंहभूम - 496685
गढ़वा - 300726
गिरिडीह - 482721
गोड्डा - 282310
गुमला - 206644
हजारीबाग - 380308
जामताड़ा - 182506
खुंटी - 121510
कोडरमा - 146692
लातेहार - 156899
लोहरदगा - 111354
पाकुड़ - 212387
पलामू - 462094
रामगढ़ - 179187
रांची - 612975
साहेबगंज - 252309
सरायकेला खरसावां - 253817
सिमडेगा - 131852
पश्चिमी सिंहभूम - 381995
कुल - 7132734
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