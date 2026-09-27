SIR के लपेटे में धनबाद मेयर संजीव सिंह, उनकी पत्नी रागिनी सिंह और माता कुंती देवी; तीनों को मिला नोटिस

जागरण संवाददाता, धनबाद। SIR In Singh Mansion: झारखंड में मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण (SIR) चल रहा है। इस दाैरान धनबाद जिले के झरिया अंचल कार्यालय की ओर से धनबाद के मेयर संजीव सिंह, झरिया विधायक रागिनी सिंह और पूर्व विधायक कुंती देवी को एसआईआर से संबंधित विसंगति को लेकर सुनवाई की जाएगी।

जानकारी के अनुसार, एसआईआर प्रक्रिया के तहत मतदाता सूची और संबंधित दस्तावेजों के सत्यापन के दौरान तीनों से जुड़े पारिवारिक विवरण में कुछ बिंदुओं पर स्पष्टीकरण मांगा गया है। नोटिस में धनबाद के मेयर संजीव सिंह के माता-पिता की उम्र से संबंधित विवरण में अंतर का उल्लेख किया गया है।