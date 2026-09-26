झारखंड में भारी बारिश जारी, धनबाद समेत 17 जिलों में अचानक बाढ़ का अलर्ट

जागरण संवाददाता, धनबाद। मंगलवार देर रात से शुरू हुई थम थम कर बारिश का दौर अब भी जारी है। सुबह से ही थोड़े-थोड़े अंतराल पर झमाझम बारिश हो रही है। शाम और रात में भी बारिश जारी रही। शनिवार को भी गरज और चमक के साथ बादल बरसेंगे।

इस बीच मौसम विभाग ने लगातार हो रही बारिश के कारण धनबाद समेत झारखंड के 17 जिलों में अचानक आने वाली बाढ़ यानी फ्लश फ्लड के खतरे का अलर्ट जारी किया है। रविवार तक अचानक बाढ़ का खतरा बना रह सकता है। निरंतर बारिश से उफनाई नदियां और जलाशय में बाढ़ आने का खतरा बढ़ गया है।

मौसम विभाग से जारी अपडेट के मुताबिक, बंगाल की खाड़ी में बना डीप डिप्रेशन अब कुछ कमजोर होकर डिप्रेशन में बदल गया है। दक्षिण ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ में बने डिप्रेशन अगले 12 घंटे तक अपनी तीव्रता बनाए रख सकता है।