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Jharkhand Weather Update: मानसून की विदाई के बाद मौसम बदलेगा मिजाज, दिन में गर्मी-उमस तो रात में गुलाबी ठंडक

By Tapas Banerjee Edited By: Mritunjay Pathak
Published: Fri, 02 Oct 2026 08:13 AM (IST)

Dhanbad Weather News: धनबाद और पड़ोसी जिलों में अगले दो दिनों तक मौसम में खास बदलाव नहीं होगा, आसमान साफ रहेगा और हल्की बारिश की संभावना है।

धनबाद में आज-कल बारिश के आसार कम। (प्रतीकात्मक फोटो)

 धनबाद में आज-कल बारिश के आसार कम। (प्रतीकात्मक फोटो)

जागरण संवाददाता, धनबाद। झारखंड के धनबाद और इसके पड़ोस के जिलों-बोकारो, गिरिडीह और जामताड़ा में अगले दो दिनों तक मौसम में बड़ा बदलाव होने की संभावना नहीं है। आज (2 अक्टूबर) और कल (3 अक्टूबर) आसमान मुख्यतः साफ से आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है।

इस दौरान अधिकतम तापमान करीब 32 डिग्री सेल्सियस, जबकि न्यूनतम तापमान करीब 25 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। दोनों दिनों में तेज बारिश या आंधी की संभावना फिलहाल कम है। हालांकि, स्थानीय स्तर पर बादल बनने से कहीं-कहीं हल्की बारिश हो सकती है।

मौसम सामान्य रहने के कारण लोगों को फिलहाल गर्मी और उमस से राहत मिलने की उम्मीद कम है। मौसम विभाग ने इन दोनों दिनों के लिए धनबाद में किसी बड़ी मौसमी चेतावनी की जानकारी नहीं दी है।

अक्टूबर की शुरुआत के साथ ही मानसून सीजन की विदाई हो गई। राज्य से मानसून की वापसी की परिस्थितियां भी अनुकूल हैं। एक जून से 30 सितंबर तक मानसून सीजन के बाद अक्टूबर माह के पहले दिन शहर के कुछ हिस्से में तेज हवा के साथ हल्की बूंदाबांदी हुई।

मेघ गर्जन की संभावना

पोस्माट मानसून की छिटपुट वर्षा का दौर राज्य के अलग-अलग हिस्से में पूरे सप्ताह जारी रह सकता है। इस दौरान मेघ गर्जन की भी संभावना है। मौसम केंद्र रांची से जारी इस पखवाड़े के पूर्वानुमान में दो से आठ अक्टूबर के दौरान अलग-अलग स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा होने की संभावना जताई गई है।

पर बारिश सामान्य से कम होगी। नौ से 15 अक्टूबर के दौरान ज्यादातर हिस्से में मौसम शुष्क रहेगा। यानी दुर्गापूजा से पहले मौसम साफ रहने के आसार हैं। तापमान में फेरबदल हो सकता है। अधिकतम तापमान इस सप्ताह 28 से 34 डिग्री तो अगले सप्ताह 29 से 35 डिग्री के बीच रह सकता है।

न्यूनतम तापमान इस सप्ताह 18 से 25 डिग्री के बीच तो आगामी सप्ताह 19 से 24 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है। न्यूनतम तापमान में गिरावट से रात की आबोहवा में गुलाबी ठंडक घुलने की संभावना है।

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