Jharkhand Weather Update: मानसून की विदाई के बाद मौसम बदलेगा मिजाज, दिन में गर्मी-उमस तो रात में गुलाबी ठंडक

जागरण संवाददाता, धनबाद। झारखंड के धनबाद और इसके पड़ोस के जिलों-बोकारो, गिरिडीह और जामताड़ा में अगले दो दिनों तक मौसम में बड़ा बदलाव होने की संभावना नहीं है। आज (2 अक्टूबर) और कल (3 अक्टूबर) आसमान मुख्यतः साफ से आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है।

इस दौरान अधिकतम तापमान करीब 32 डिग्री सेल्सियस, जबकि न्यूनतम तापमान करीब 25 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। दोनों दिनों में तेज बारिश या आंधी की संभावना फिलहाल कम है। हालांकि, स्थानीय स्तर पर बादल बनने से कहीं-कहीं हल्की बारिश हो सकती है।

मौसम सामान्य रहने के कारण लोगों को फिलहाल गर्मी और उमस से राहत मिलने की उम्मीद कम है। मौसम विभाग ने इन दोनों दिनों के लिए धनबाद में किसी बड़ी मौसमी चेतावनी की जानकारी नहीं दी है। अक्टूबर की शुरुआत के साथ ही मानसून सीजन की विदाई हो गई। राज्य से मानसून की वापसी की परिस्थितियां भी अनुकूल हैं। एक जून से 30 सितंबर तक मानसून सीजन के बाद अक्टूबर माह के पहले दिन शहर के कुछ हिस्से में तेज हवा के साथ हल्की बूंदाबांदी हुई।

मेघ गर्जन की संभावना पोस्माट मानसून की छिटपुट वर्षा का दौर राज्य के अलग-अलग हिस्से में पूरे सप्ताह जारी रह सकता है। इस दौरान मेघ गर्जन की भी संभावना है। मौसम केंद्र रांची से जारी इस पखवाड़े के पूर्वानुमान में दो से आठ अक्टूबर के दौरान अलग-अलग स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा होने की संभावना जताई गई है।