रविशंकर सिंह, धनबाद। सड़क पर घूमते, दुर्घटनाग्रस्त या तस्करी के दौरान पकड़े गए गोवंश के चारा-पानी और देखभाल के लिए अब आर्थिक संकट आड़े नहीं आएगा।

झारखंड गौ सेवा आयोग की पहल पर राज्य के सभी 24 जिलों में 20-20 लाख रुपये के कार्पस फंड की व्यवस्था की गई है। गोवंश संरक्षण के लिए हर जिले को 20 लाख रुपये मिलेंगे। फंड की निगरानी उपायुक्त के अधीन होगी। इससे गोवंश के लिए चारा, पानी, चिकित्सा और दूसरी सुविधाओं का इंतजाम किया जाएगा।

धनबाद जैसे जिलों के लिए यह पहल महत्वपूर्ण है, जहां से तस्करी की घटनाएं सामने आती रहती हैं। झारखंड में 23 निबंधित गौशालाएं हैं, जिनमें दो धनबाद में हैं। पहली श्री झरिया धनबाद गोशाला, बस्ताकोला और दूसरी श्री गंगा गोशाला, कतरास में है। तस्करी में जब्त गोवंश यहीं लाए जाते हैं। आयोग के पूर्व अध्यक्ष राजीव रंजन प्रसाद ने बताया कि कार्पस फंड से गौ सेवा में मदद मिलेगी। खासकर जब्त गोवंश के लिए चारा-पानी और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकेंगी।

दो महीने में पकड़े 200 से अधिक गोवंश धनबाद में जीटी रोड के रास्ते गोवंश तस्करी की घटनाएं सामने आती रही हैं। श्री गंगा गोशाला के अनुसार बीते दो महीने में अकेले उनकी गोशाला में 150 से अधिक गोवंश लाए गए।