संवाद सहयोगी, डुमरी। जामाडोबा में यादव समाज व खटाल संचालकों की बैठक मंगलवार हुई। बैठक की अध्यक्षता खटाल संचालक गोपाल यादव ने की। इसमें पशु चारा, दाना और खल्ली की कीमतों में लगातार वृद्धि पर चिंता जताई गई। बढ़ती लागत को देखते हुए सर्वसम्मति से एक दिसंबर से दूध और पनीर की नई कीमत लागू करने का निर्णय लिया गया।

गोपाल यादव ने कहा कि जामाडोबा क्षेत्र में करीब 300 खटाल संचालित हैं। पिछले एक वर्ष में पशु आहार की कीमतों में काफी बढ़ोतरी हुई है। इससे खटाल संचालकों को आर्थिक परेशानी झेलनी पड़ रही है। लागत बढ़ने के कारण दूध और पनीर की कीमतों में बदलाव करना जरूरी हो गया है।

निर्णय के अनुसार एक दिसंबर से गाय का दूध 70 रुपये प्रति लीटर, भैंस का दूध 80 रुपये प्रति लीटर और पनीर 400 रुपये प्रति किलो की दर से बिकेगा। बैठक में सभी संचालकों ने नई दरों का पालन करने पर सहमति जताई।