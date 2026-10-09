रंग मिले छोले और लड्डू, धनबाद में त्योहारों से पहले खाद्य सुरक्षा विभाग का एक्शन
धनबाद में त्योहारों के मद्देनजर खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिलावटी खाद्य पदार्थों के खिलाफ अभियान तेज कर दिया है।
HighLights
धनबाद में मिलावटी खाद्य पदार्थों के खिलाफ अभियान तेज।
छोले, लड्डू, मसाले में रासायनिक रंग और मिलावट मिली।
गंदगी मिलने पर दुकानदारों को सुधार के निर्देश दिए गए।
जागरण संवाददाता, धनबाद। त्योहारों के मद्देनजर धनबाद में मिलावटी खाद्य पदार्थों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा विभाग ने अभियान तेज कर दिया है।
रांची से आई मोबाइल फूड टेस्टिंग लैब (एमएफटीएल) की मदद से शहर के स्ट्रीट फूड स्टाल, होटल और रेस्टोरेंट में खाद्य पदार्थों की जांच की जा रही है।
खाद्य सुरक्षा अधिकारी डॉ. राजा कुमार के नेतृत्व में चलाए जा रहे अभियान के दौरान कई दुकानों के खाद्य पदार्थों में रासायनिक रंग और मिलावट पाई गई। संबंधित खाद्य सामग्री को मौके पर ही नष्ट कराया गया।
अभियान के दूसरे दिन हीरापुर बाजार से पुलिस लाइन तक जांच की गई। इस दौरान कई चाट दुकानों के छोले में रासायनिक रंग मिला।
इनमें सुपर श्रीराम चाट, विजय चाट शॉप, शुभम चाट, जय गुरु चाट सेंटर, मुरारी कुमार चाट ठेला, स्पाइसी चाट एंड मोमोज, चाट शॉप ठेला, हॉट एंड टेस्टी चाट और स्पाइसी अमृत चाट शामिल हैं। इन दुकानों के रंग मिले छोले को मौके पर नष्ट कराया गया।
लड्डू, चिकन मसाले और हल्दी में भी गड़बड़ी
जांच के दौरान काली दस किचेन के चिकन मसाले में रासायनिक रंग मिला। राजस्थानी नमकीन दुकान के मोतीचूर, बेसन और घी के लड्डू में भी रासायनिक रंग पाया गया।
धनंजय मंडल के समोसा ठेले पर आलू के मसाले और चटनी में रंग मिला। वहीं, शंकर होटल के ठेले पर इस्तेमाल की जा रही हल्दी मिलावटी पाई गई। शंकर मिष्ठान भंडार के बेसन लड्डू में भी रासायनिक रंग मिला। संबंधित खाद्य पदार्थों को मौके पर नष्ट कराया गया।
गंदगी मिलने पर सुधार का निर्देश
चाट चटोरी दुकान पर खाद्य लाइसेंस नहीं मिला और गंदगी पाई गई। धनबाद समोसा चाट वाले के स्टाल पर भी साफ-सफाई की कमी मिली।
झारखंड चिकन पकौड़ा ठेले पर गंदी कढ़ाई में पकौड़े बनाए जा रहे थे। संबंधित दुकानदारों को साफ-सफाई और स्वच्छता मानकों में सुधार करने का निर्देश दिया गया।
विभाग के अनुसार, अभियान के पहले दिन कुल 83 खाद्य नमूनों की रासायनिक जांच की गई। दुकानदारों को व्यवस्था सुधारने के लिए सात दिनों का समय दिया गया है।
जांच में विफल पाए गए खाद्य पदार्थों और खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के उल्लंघन के मामलों में संबंधित प्रतिष्ठानों को नोटिस भेजा जाएगा। इसके बाद नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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