रंग मिले छोले और लड्डू, धनबाद में त्योहारों से पहले खाद्य सुरक्षा विभाग का एक्शन

जागरण संवाददाता, धनबाद। त्योहारों के मद्देनजर धनबाद में मिलावटी खाद्य पदार्थों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा विभाग ने अभियान तेज कर दिया है।

रांची से आई मोबाइल फूड टेस्टिंग लैब (एमएफटीएल) की मदद से शहर के स्ट्रीट फूड स्टाल, होटल और रेस्टोरेंट में खाद्य पदार्थों की जांच की जा रही है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी डॉ. राजा कुमार के नेतृत्व में चलाए जा रहे अभियान के दौरान कई दुकानों के खाद्य पदार्थों में रासायनिक रंग और मिलावट पाई गई। संबंधित खाद्य सामग्री को मौके पर ही नष्ट कराया गया।

अभियान के दूसरे दिन हीरापुर बाजार से पुलिस लाइन तक जांच की गई। इस दौरान कई चाट दुकानों के छोले में रासायनिक रंग मिला।

इनमें सुपर श्रीराम चाट, विजय चाट शॉप, शुभम चाट, जय गुरु चाट सेंटर, मुरारी कुमार चाट ठेला, स्पाइसी चाट एंड मोमोज, चाट शॉप ठेला, हॉट एंड टेस्टी चाट और स्पाइसी अमृत चाट शामिल हैं। इन दुकानों के रंग मिले छोले को मौके पर नष्ट कराया गया।

लड्डू, चिकन मसाले और हल्दी में भी गड़बड़ी जांच के दौरान काली दस किचेन के चिकन मसाले में रासायनिक रंग मिला। राजस्थानी नमकीन दुकान के मोतीचूर, बेसन और घी के लड्डू में भी रासायनिक रंग पाया गया। धनंजय मंडल के समोसा ठेले पर आलू के मसाले और चटनी में रंग मिला। वहीं, शंकर होटल के ठेले पर इस्तेमाल की जा रही हल्दी मिलावटी पाई गई। शंकर मिष्ठान भंडार के बेसन लड्डू में भी रासायनिक रंग मिला। संबंधित खाद्य पदार्थों को मौके पर नष्ट कराया गया।