रामायण पर 1 साल में लिखीं 11 पुस्तकें, धनबाद की डॉ. मीतू सिन्हा ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड

जागरण संवाददाता, धनबाद। धनबाद की लेखिका डॉ. मीतू सिन्हा का नाम एक वर्ष में रामायण पर सबसे अधिक पुस्तक लिखने के लिए लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकार्ड में दर्ज किया गया है।

इसके लिए डॉ. मीतू को प्रमाणपत्र, स्मृति चिह्न व पदक प्रदान किया गया। इसके साथ ही लंदन हेराल्ड पत्रिका में एक आर्टिकल भी छापा गया है।

डॉ. मीतू ने विविध विषयों पर कुल 26 पुस्तकें लिखी हैं। इनमें रामायण पर 15 पुस्तकें हैं। डॉ. मीतू ने बताया कि रामायण पर एक वर्ष में लिखी 11 पुस्तक में 11 रंग हैं।

इसमें भरत के राम एक प्रबंध काव्य है। राम और भारत का अनुपम प्रेम है। सिया स्वयंवर खंड काव्य में मर्यादा है। अंगद रावण संवाद में राम रावण संघर्ष की दिशा बदल दी।

संजीवनी बूटी निराशा से आशा की ओर ले जाता है। सती सुलोचना उत्तर भारत का पहला प्रबंध काव्य है। इसमें सुलोचना और मेघनाद के प्रेम का वर्णन है। लक्ष्मण की उर्मिला एक ऐसा खंड काव्य है जो उर्मिला के मन की बात करता है। राम कथा एक ऐसी पुस्तक है, जिसमें प्रभु श्रीराम के मन की व्यथा और भावों का सुंदर चित्रण है। ये गद्य विधा में है।