धनबाद में मोदी के जन्मदिन पर युवा कांग्रेस का अनोखा विरोध: पकौड़े तले, चाय बेची, बकरी चराई
PM Modi Protest: धनबाद में प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर भाजपा ने 'सेवा संकल्प अभियान' चलाया और रक्तदान किया। वहीं, ...और पढ़ें
HighLights
भाजपा ने प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर 'सेवा संकल्प अभियान' शुरू किया।
युवा कांग्रेस ने मोदी के जन्मदिन को 'राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस' के रूप में मनाया।
धनबाद में युवाओं ने पकौड़े तले, चाय बेची, बकरी चराकर विरोध किया।
जागरण संवाददाता , धनबाद। 17 सितंबर 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 76वें जन्मदिन पर भाजपा ने ‘सेवा संकल्प अभियान’ शुरू किया। यह अभियान 17 अक्टूबर तक चलेगा। गुरुवार को धनबाद में भाजपा नेताओं ने शाम छह से सात के बीच आशीर्वाद का दीया जलाया। रक्तदान भी किया।
वहीं, भारतीय युवा कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विरोध में उनके जन्म दिन को राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के रूप में मनाया। इसी क्रम में धनबाद जिला युवा कांग्रेस के उपाध्यक्ष मो जुबेर तबरेज खान के नेतृत्व में युवाओं ने बकरी चराकर, पकौड़े तलकर और चाय बेचकर केंद्र सरकार की रोजगार नीतियों के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया।
विरोध प्रदर्शन में मुख्य रूप से झारखंड प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष कुमार गौरव उपस्थित रहे। कुमार गौरव ने कहा कि भारतीय युवा कांग्रेस ने पूरे देश में मेरी डिग्री का क्या? मुहिम की शुरुआत की है।
आज देश में 50 लाख से भी अधिक सरकारी पद रिक्त पड़े हैं। लगभग 38 करोड़ से अधिक युवा इन नियुक्तियों के लिए आवेदन कर चुके हैं। इसके बावजूद केंद्र सरकार रोजगार देने के बजाय ध्यान भटकाने का काम कर रही है। अब देश का युवा जाग चुका है।
जल्द इन रिक्त पदों पर बहाली नहीं की गई तो युवा कांग्रेस प्रधानमंत्री आवास का घेराव करने से पीछे नहीं हटेगी। मो जुबेर ने कहा कि राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के माध्यम से हम सरकार को यह याद दिलाना चाहते हैं कि आज देश का पढ़ा-लिखा और डिग्रीधारक युवा सड़कों पर पकौड़े बेचने और मजदूरी करने को मजबूर है।
युवाओं ने बड़ी उम्मीदों के साथ डिग्रियां हासिल की थीं। सरकार की गलत नीतियों के कारण उनका भविष्य अधर में है। जब तक युवाओं को उनका हक और रोजगार नहीं मिल जाता, युवा कांग्रेस का यह आंदोलन सड़कों से लेकर संसद तक जारी रहेगा।
यह भी पढ़ें- झारखंड के यात्रियों को राहत: रांची-अजमेर ट्रेन का परिचालन नवंबर तक बढ़ा; संतरागाछी-अहमदाबाद के बीच भी स्पेशल
मौके पर युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव एहसान खान, अशोक सिंह, राजेश्वर सिंह यादव, रविंद्र वर्मा, योगेंद्र सिंह योगी, राजीव रंजन, हरेंद्र शाही, खुर्शीद अंसारी, मो रुस्तम, अरविंद सैनी, विशाल महतो, आशुतोष राय, अनस खान, अमानत हुसैन, योगेंद्र महतो, तारिक खान, मोहसिन खान, फैजान खान, शेर खान, सर्वर और रिजवान उपस्थित थे।