झारखंड के यात्रियों को राहत: रांची-अजमेर ट्रेन का परिचालन नवंबर तक बढ़ा; संतरागाछी-अहमदाबाद के बीच भी स्पेशल
South Eastern Railway ने त्योहारी भीड़ के कारण रांची-अजमेर साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन का परिचालन नवंबर तक बढ़ा दिया है, जिससे झारखंड और राजस्थान के यात्रियों को सुविधा होगी।
HighLights
रांची-अजमेर स्पेशल ट्रेन का परिचालन अब नवंबर के अंत तक।
त्योहारी भीड़ के कारण यात्रियों को अतिरिक्त रेल सुविधा मिलेगी।
सुरक्षा बलों के लिए संतरागाछी-अहमदाबाद विशेष ट्रेन भी संचालित होगी।
जागरण संवाददाता, धनबाद। त्योहारी सीजन में यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए South Eastern Railway ने झारखंड से राजस्थान के बीच चलने वाली रांची-अजमेर साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन के परिचालन का विस्तार किया है।
ट्रेन संख्या 09619 अजमेर-रांची स्पेशल 2 अक्टूबर से 27 नवंबर तक प्रत्येक शुक्रवार को चलेगी। वहीं, ट्रेन संख्या 09620 रांची-अजमेर स्पेशल 4 अक्टूबर से 29 नवंबर तक प्रत्येक रविवार को संचालित होगी। इससे झारखंड और राजस्थान के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों को अतिरिक्त रेल सुविधा मिलेगी।
रेलवे ने संतरागाछी-अहमदाबाद के बीच भी स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की है। ट्रेन संख्या 02834 संतरागाछी-अहमदाबाद स्पेशल 20 सितंबर की रात 12:15 बजे संतरागाछी से रवाना होगी और टाटानगर, चक्रधरपुर, राउरकेला व झारसुगुड़ा होते हुए 22 सितंबर को अहमदाबाद पहुंचेगी।
वापसी में ट्रेन संख्या 02833 अहमदाबाद-संतरागाछी स्पेशल 22 सितंबर को दोपहर 2:45 बजे रवाना होगी और 24 सितंबर को संतरागाछी पहुंचेगी।
यह ट्रेन मुख्य रूप से झारखंड और पश्चिम बंगाल के सुरक्षा बलों के जवानों को राष्ट्रीय एकता दिवस परेड के लिए गुजरात पहुंचाने के उद्देश्य से चलाई जा रही है। इसलिए इसे नियमित सेवा के बजाय एक-एक फेरे वाली स्पेशल ट्रेन के रूप में चलाया जा रहा है।
#trainregulation #SouthEasternRailway #SER pic.twitter.com/UpBRBxjYVQ— South Eastern Railway (@serailwaykol) September 17, 2026
#trainregulation #SouthEasternRailway #SER pic.twitter.com/gOGoh2AaSr— South Eastern Railway (@serailwaykol) September 17, 2026