शादी का वादा, हैदराबाद और मुंबई में याैन शोषण, वीडियो वायरल की धमकी; धनबाद की महिला से दगाबाजी की सनसनीखेज दास्तान

जागरण संवाददाता, धनबाद। मुनीडीह की रहने वाली 32 वर्षीय महिला ने एक व्यक्ति पर शादी का झांसा देकर लंबे समय तक यौन शोषण करने और विरोध करने पर निजी फोटो-वीडियो वायरल करने की धमकी देने का आरोप लगाया है।

महिला ने धनबाद के सरायढेला थाना में लिखित शिकायत देकर आरोपित के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की मांग की है। पीड़िता ने पुलिस को बताया है कि वर्ष 2022 में हैदराबाद जाने के दौरान उसकी पहचान गांधी नगर के अश्विनी कुमार शर्मा से हुई थी।