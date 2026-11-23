जागरण संवाददाता, धनबाद। चक्रवात के कमजोर होने के साथ ही बारिश का असर भी कम हो गया। रविवार को पूरे दिन बादलों की आवाजाही होती रही। कहीं-कहीं बारिश भी हुई। सोमवार को भी सुबह कोहरा छाने के बाद आंशिक बादल छाए रह सकते हैं। दक्षिणी भागों में वर्षा होने के आसार हैं। मंगलवार से मौसम साफ हो जाएगा।

बादल छंटते ही तापमान में गिरावट शुरू होगी। 21 डिग्री से खिसक कर न्यूनतम तापमान 13-14 डिग्री पर पहुंच सकता है। हालांकि वीकेंड से मौसम में फिर बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। इससे तापमान में बढ़ोतरी हो सकती है।

मौसम विभाग के अनुसार, क्षोभमंडल के निचले स्तर में बंगाल की खाड़ी से लेकर आंध्र प्रदेश तक गर्त बना हुआ है। दूसरी ओर, उत्तर पूर्वी असम और आसपास चक्रवाती घेरा भी सक्रिय है। मानसून के जानकार डाॅ. एसपी यादव की मानें तो बंगाल की खाड़ी का पानी अधिक गर्म होने की वजह से चक्रवात अधिक आए हैं। आगामी सप्ताह इसकी फिर संभावना बन सकती है। हालांकि इसका धनबाद या राज्य के अन्य हिस्से में प्रभाव फिलहाल स्पष्ट नहीं है।

दिसंबर से दस्तक दे सकती है कड़ाके की ठंड अगले पांच दिनों तक मौसम साफ रहने के बाद वीकेंड से फिर बादलों की आवाजाही शुरू होने के आसार हैं। दिसंबर के पहले सप्ताह में बादलों की आवाजाही जारी रह सकती है। मौसम साफ होते ही कड़ाके की ठंड दस्तक दे सकती है।