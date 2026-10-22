धनबाद में रातें हुईं सर्द, अगले सप्ताह गरज के साथ बारिश के आसार

जागरण संवाददाता, धनबाद। Dhanbad Weather News: मौसम के नरम-गरम होने का दौर शुरू हो गया है। दिन में धूप खिल रही तो शाम ढलते ही आबोहवा में शीतलता घुल रही है। रात का मौसम सर्द होने लगा है।

24-25 डिग्री पर रहने वाली न्यूनतम तापमान खिसक कर 19 डिग्री पर पहुंच गया है। बोकारो और गिरिडीह जैसे पड़ाेसी जिलों का न्यूनतम तापमान लगातार 18 डिग्री पर बना हुआ है। इस सप्ताह मौसम में किसी बड़े बदलाव की संभावना नही है।