नवंबर-दिसंबर में धनबाद से दक्षिण भारत का सफर मुश्किल, 12 ट्रेनें रद
रेलवे ने नवंबर के अंत से दिसंबर मध्य तक दक्षिण भारत जाने वाली एक दर्जन ट्रेनों को रद्द करने की घोषणा की है, जिससे यात्रियों को परेशानी होगी।
जागरण संवाददाता, धनबाद। नवंबर के अंत से दिसंबर मध्य तक दक्षिण भारत का सफर मुश्किल होगा। रेलवे ने एक दर्जन ट्रेनों को अलग-अलग दिनों में रद करने की घोषणा कर दी है।
इनमें धनबाद से बोकारो व रांची होकर चलने वाली अमृत भारत एक्सप्रेस समेत अन्य महत्वपूर्ण ट्रेनें शामिल हैं। 16619 पोत्तनूर-धनबाद अमृत भारत एक्सप्रेस 28 नवंबर तथा पांच व 12 दिसंबर को रद रहेगी।
वापसी में 16620 धनबाद-पोत्तनूर अमृत भारत एक्सप्रेस 30 नवंबर तथा सात व 14 दिसंबर को नहीं चलेगी। इसके अलावा 13351 धनबाद-अलेप्पी एक्सप्रेस 12 दिसंबर को डेढ़ घंटे लेट से दिन में 11:35 के बदले डेढ़ घंटे विलंब से दोपहर 1:05 पर रवाना होगी।
अन्य रद ट्रेनों में हटिया-बेंगलुरु, हटिया-एर्नाकुलम, टाटा-बेंगलुरु, जसीडीह-तांबरम एक्सप्रेस शामिल हैं। चक्रधरपुर मंडल के झारसुगड़ा में यार्ड रिमाडलिंग के कारण ट्रेनें प्रभावित रहेंगी
अलग-अलग दिनों में अलेप्पी-कोयंबटूर अमृत भारत एक्सप्रेस डायवर्ट
पांच व 12 अक्टूबर को खुलने वाली धनबाद-पोत्तनूर अमृत भारत एक्सप्रेस बदले रास्ते से चलेगी। ट्रेन ठहराव कोयंबटूर में नहीं रूकेगी। वहीं, चार, सात व आठ अक्टूबर को चलने वाली अलेप्पी-धनबाद एक्सप्रेस भी बदले रास्ते से चलेगी।
पोत्तनूर-इरुगुर होकर चलने के कारण कोयंबटूर में नहीं रुकेगी। दक्षिण रेलवे के सेलम मंडल में विकास कार्याें के कारण मार्ग में बदलाव किया गया है।
यह भी पढ़ें- धनबाद स्टेशन: अवैध कब्जे वाले छोटे दुकानदारों को राहत, रेलवे बनाएगा 250 दुकानों वाला शापिंग एरिया
यह भी पढ़ें- मोकामा राजेंद्र पुल कार्य से गंगा दामोदर एक्सप्रेस 4 अक्टूबर तक लेटगाड़ी, रेल यात्री परेशान