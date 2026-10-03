नवंबर-दिसंबर में धनबाद से दक्षिण भारत का सफर मुश्किल, 12 ट्रेनें रद

जागरण संवाददाता, धनबाद। नवंबर के अंत से दिसंबर मध्य तक दक्षिण भारत का सफर मुश्किल होगा। रेलवे ने एक दर्जन ट्रेनों को अलग-अलग दिनों में रद करने की घोषणा कर दी है।

इनमें धनबाद से बोकारो व रांची होकर चलने वाली अमृत भारत एक्सप्रेस समेत अन्य महत्वपूर्ण ट्रेनें शामिल हैं। 16619 पोत्तनूर-धनबाद अमृत भारत एक्सप्रेस 28 नवंबर तथा पांच व 12 दिसंबर को रद रहेगी।

वापसी में 16620 धनबाद-पोत्तनूर अमृत भारत एक्सप्रेस 30 नवंबर तथा सात व 14 दिसंबर को नहीं चलेगी। इसके अलावा 13351 धनबाद-अलेप्पी एक्सप्रेस 12 दिसंबर को डेढ़ घंटे लेट से दिन में 11:35 के बदले डेढ़ घंटे विलंब से दोपहर 1:05 पर रवाना होगी।