धनबाद स्टेशन: अवैध कब्जे वाले छोटे दुकानदारों को राहत, रेलवे बनाएगा 250 दुकानों वाला शापिंग एरिया

जागरण संवाददाता, धनबाद। धनबाद स्टेशन के दक्षिणी छोर पर अवैध कब्जा कर फुटपाथ दुकान सजाने वाले छोटे कारोबारियों के लिए अच्छी खबर है। उनकी दुकानें बार-बार नहीं हटाई जाएंगी और न ही रोजी-रोटी का संकट होगा।

ने इसके लिए विस्तृत प्लान तैयार किया है। दक्षिणी छोर की खाली जगह पर रेलवे 250 छोटी-छोटी दुकानों वाला शापिंग एरिया का निर्माण कराएगा। इससे न केवल रोजगार के नये अवसर मिलेंगे बल्कि रेलवे का नान फेयर रेवेन्यू भी बढ़ेगा।