धनबाद में दर्दनाक हादसा: तालाब में नहाने गए तीन मासूम डूबे, एक ही परिवार के बच्चों की मौत से कोहराम

संवाद सहयागी, तोपचांची(धनबाद)। झारखंड के धनबाद के तोपचांची में शुक्रवार की दोपहर खुशियों से खेल रहे तीन मासूमों के लिए जिंदगी का आखिरी दिन बन गई। रंगरीटांड़ गांव स्थित भुकभुकी तालाब में नहाने उतरे तीन बच्चे गहरे पानी में समा गए और उनकी डूबने से दर्दनाक मौत हो गई।

मृतकों में मद्रासी बिल्लोर का 10 वर्षीय पुत्र पुंडरु कुमार, 12 वर्षीय पुत्री रोल झोल तथा उसके साले गब्बर पासी की आठ वर्षीय पुत्री आभा कुमारी शामिल हैं। एक ही परिवार से जुड़े दो भाई-बहन समेत तीन मासूमों की मौत की खबर मिलते ही इलाके में कोहराम मच गया।

जिस तालाब के किनारे अस्थायी तंबू लगाकर उनके स्वजन पिछले तीन वर्षों से जीवन बसर कर रहे हैं, वहीं तीन बच्चों की मौत ने पूरे परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया। शुक्रवार को परिवार के कुछ सदस्य राखी के समान सहित अन्य जरूरी सामग्री खरीदने तोपचांची बाजार गए थे। इसी दौरान तीनों बच्चे तालाब में नहाने चले गए। नहाने के दौरान रोल झोल तालाब के घाट के नीचे पैर रखने के बाद अचानक गहरे पानी में चली गई।

उसे डूबता देख आभा कुमारी ने बचाने के लिए हाथ बढ़ाया। दोनों एक-दूसरे को पकड़कर मदद के लिए चिल्लाने लगीं। उसकी आवाज सुनकर पुंडरु कुमार उन्हें बचाने के लिए तालाब में कूद गया, लेकिन वह भी गहरे पानी में चला गया। देखते ही देखते तीनों बच्चे पानी में डूब गए।