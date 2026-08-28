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धनबाद के सुदामडीह में आदिवासी किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म, पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी

By Rahul Mishra Edited By: Mritunjay Pathak
Updated: Fri, 28 Aug 2026 01:05 PM (IST)

Dhanbad News: झारखंड के धनबाद जिले के सुदामडीह थाना क्षेत्र में एक नाबालिग आदिवासी लड़की के साथ चार युवकों ने ...और पढ़ें

सुदामडीह थाना क्षेत्र में आदिवासी किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म। (प्रतीकात्मक फोटो)

सुदामडीह थाना क्षेत्र में आदिवासी किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म। (प्रतीकात्मक फोटो)

HighLights

  1. धनबाद में नाबालिग आदिवासी लड़की से सामूहिक दुष्कर्म।

  2. चार युवकों पर दुष्कर्म का आरोप, पुलिस कर रही तलाश।

  3. सुदामडीह थाने में मामला दर्ज, जांच जारी।

संवाद सूत्र, चासनाला (धनबाद)। झारखंड के धनबाद जिले के सुदामडीह थाना क्षेत्र में एक नाबालिक आदिवासी के साथ चार युवकों द्वारा सामूहिक दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। नाबालिग ने सुदामडीह थाना पहुंकर घटना की जानकारी दी है।

घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस सक्रिय हो गई है। नाबालिग अभी सुदामडीह थाने में है। पुलिस उससे घटना और आरोपितों के बारे में विस्तार से जानकारी हासिल कर रही है। साथ ही आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस की एक टीम काम कर रही है। 

 

 

 