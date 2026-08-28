धनबाद के सुदामडीह में आदिवासी किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म, पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी

संवाद सूत्र, चासनाला (धनबाद)। झारखंड के धनबाद जिले के सुदामडीह थाना क्षेत्र में एक नाबालिक आदिवासी के साथ चार युवकों द्वारा सामूहिक दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। नाबालिग ने सुदामडीह थाना पहुंकर घटना की जानकारी दी है।

घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस सक्रिय हो गई है। नाबालिग अभी सुदामडीह थाने में है। पुलिस उससे घटना और आरोपितों के बारे में विस्तार से जानकारी हासिल कर रही है। साथ ही आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस की एक टीम काम कर रही है।