धनबाद से दुर्गापूजा और नवरात्रि यात्रा के लिए ट्रेनों में सीटें फुल, जानें विकल्प

जागरण संवाददाता, धनबाद। दुर्गापूजा की ट्रेनें दो महीने पहले बुकिंग खुलते ही फुल हो गई हैं। कंफर्म तो दूर वेटिंग टिकट भी मिलना मुश्किल हो गया है। धनबाद से दिल्ली और चंडीगढ़ के लिए चलाई गईं स्पेशल ट्रेनें बंद हो गई हैं। धनबाद से दिल्ली होकर शकूर बस्ती तक चलने वाली ट्रेन 31 अगस्त को अंतिम फेरा लगाएगी। धनबाद और आसपास के यात्रियों की उम्मीद अब शकूर बस्ती स्पेशल पर ही टिकी है। फेरा नहीं बढ़ा तो दिल्ली की राह मुश्किल होगी।

वैष्णोदेवी, मैहर व विंध्याचल की ट्रेनें नवरात्र के पहले से ही फुल नवरात्रि में बउ़ी संख्या में तीर्थ यात्री वैष्णोदेवी, मैहर और विंध्याचल की यात्रा करते हैं। धनबाद होकर प्रतिदिन चलने वाली एक मात्र ट्रेन कोलकाता-जम्मूतवी एक्सप्रेस नौ अक्टूबर से ही फुल है। सियालदह-जम्मूतवी हमसफर के स्लीपर में पूरे अक्टूबर नो रूम तो थर्ड एसी में लंबी वेटिंगगिस्ट है। विंध्याचल जानेवाली चंबल एक्सप्रेस में स्लीपर में वेटिंगलिस्ट तो थर्ड एसी में अलग-अलग दिनों में नो रूम है। मुंबई मेल में गिनती की सीटें बची हैं। हालांकि उनकी बुकिंग भी तेज रफ्तार से हो रही हैं। मैहर जानेवाली शिप्रा एक्सप्रेस में भी कंफर्म सीट मिलना मुश्किल है।

विंध्याचल व मैहर के लिए धनबाद-सोगरिया स्पेशल में कराएं बुकिंग नवरात्रि के दौरान विंध्याचल व मैहर के लिए धनबाद-सोगरिया स्पेशल में बुकिंग करा सकते हैं। 09822 धनबाद-सोगरिया साप्ताहिक स्पेशल में 10 व 17 अक्टूबर को पर्याप्त सीटें खाली हैं। विंध्याचल के लिए मीरजापुर तक टिकट बुक करा सकते हैं। मैहर पहुंचने के लिए सीधी ट्रेन है।स्लीपर, इकोनामी, थर्ड एसी व सेकंड एसी में बुकिंग करा सकते हैं।