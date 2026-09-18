रंजय सिंह हत्याकांड के फैसले को लेकर धनबाद कोर्ट में कड़ी सुरक्षा, पुलिस अलर्ट पर

जागरण संवाददाता, धनबाद। बहुचर्चित रंजय सिंह हत्याकांड में करीब नौ साल बाद शनिवार को आने वाले फैसले को लेकर पुलिस-प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। शहर के सभी थाना प्रभारी को सुरक्षा के लिए कोर्ट परिसर में लगाया गया है।

इसके अलावा सीनियर पदाधिकारियों की निगरानी में भारी संख्या में सुरक्षा बल कोर्ट व आसपास क्षेत्र में मौजूद रहेंगे। फैसला चाहे जो भी आए, उसके बाद किसी प्रकार की अप्रिय स्थिति या बवाल न हो, इसे देखते हुए धनबाद स्थित एमपी-एमएलए विशेष न्यायालय और आसपास के कोर्ट परिसर की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है।

पुलिस की विशेष नजर कोर्ट परिसर और उसके आसपास की गतिविधियों पर रहेगी। करीब नौ साल से चल रहे इस चर्चित हत्याकांड में शनिवार को यह तय हो जाएगा कि हत्या और साजिश के आरोपों में हर्ष सिंह और नंदकुमार सिंह उर्फ मामा दोषी ठहराए जाएंगे या उन्हें राहत मिलेगी।