गैंगस्टर प्रिंस खान के भाई बंटी को धनबाद कोर्ट से झटका, जमानत अर्जी खारिज

जागरण संवाददाता, धनबाद। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, धनबाद की अदालत ने गुरुवार को दुबई से गिरोह का संचालन करने वाले बदमाश प्रिंस खान के बड़े भाई बंटी खान की जमानत अर्जी खारिज कर दी। पुलिस ने पिछले दिनों बंटी को पश्चिम बंगाल के कोलकाता से गिरफ्तार किया था।

पुलिस का कहना है कि बंटी खान दुबई भागने की फिराक में था। उसके खिलाफ कुर्की-जब्ती की कार्रवाई भी जारी की गई थी। गिरफ्तारी के बाद से वह न्यायिक हिरासत में जेल में बंद है। धनबाद पुलिस ने कोलकाता से गिरफ्तार करने के बाद वासेपुर में उसका परेड भी कराया था।