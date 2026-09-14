गैंगस्टर प्रिंस खान के भाई बंटी खान का धनबाद पुलिस ने कराया परेड, वासेपुर देखता रहा

जागरण संवाददाता, धनबाद। वासेपुर का भगोड़ा गैंगस्टर प्रिंस खान दुबई में बैठकर अपने गिरोह का संचालन करता है। वह दुबई से ही व्हाट्सऐप पर वीडियो संदेश जारी कर रंगदारी का धंधा चलाता है और पुलिस को भी धमकाने से बाज नहीं आता है। उसके भाई प्रिंस खान को पुलिस ने गिरफ्तार किया है।

धनबाद पुलिस ने सोमवार को वासेपुर में उसके भाई बंटी खान का परेड कराया। इसे प्रिंस खान के खौफ काफूर करने की कार्रवाई के रूप में देखा जा रहा है। भारी सुरक्षा व्यवस्था को बाद धनबाद पुलिस बंटी खान को लेकर वासेपुर पहुंची।

बंटी खान को पैदल ही वासेपुर में घुमाया गया। इस दाैरान वासेपुर के लोग देखते रह गए। पुलिस एक तरह से लोगों को संदेश दिया कि बदमाश प्रिंस खान और उसके परिवार को छोड़ा नहीं जाएगा। उसे दंड मिलेगा। उससे डरने की जरूरत नहीं है।