अभिजीत हत्याकांड में बड़ा एक्शन: धनबाद थाने से कोर्ट परिसर तक पैदल परेड, तीन आरोपी जेल भेजे गए

डिजिटल डेस्क, धनबाद। चर्चित अभिजीत हत्याकांड में धनबाद पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। मामले की जांच में जुटी पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए तीन और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।

इसके साथ ही इस सनसनीखेज हत्याकांड में अब तक गिरफ्तार आरोपियों की संख्या बढ़कर पांच हो गई है। इससे पहले पुलिस दो नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है।

कड़े सुरक्षा घेरे में कोर्ट तक पैदल परेड

गिरफ्तार तीनों आरोपियों को पुलिस ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच पैदल मार्च कराते हुए कोर्ट परिसर तक पहुंचाया। इस दौरान सड़क पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे।

आधुनिक हथियारों से लैस पुलिस जवानों के घेरे में आरोपियों को कोर्ट ले जाया गया। पुलिस का उद्देश्य अपराधियों के मन में कानून का भय पैदा करना और आम लोगों में कानून-व्यवस्था के प्रति भरोसा कायम करना बताया जा रहा है।