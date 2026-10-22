धनबाद बर्थडे पार्टी विवाद: अभिजीत सिंह की मौत के बाद पिता ने थाने में दर्ज कराई FIR, पांच आरोपित फरार

जागरण संवाददाता, धनबाद। शहर के नावाडीह स्थित पाम इन होटल में जन्मदिन पार्टी के दौरान हुए विवाद और मारपीट में झरिया के राजबाड़ी रोड निवासी 24 वर्षीय अभिजीत सिंह की मौत हो गई। घटना 19 अक्टूबर को सुबह करीब दो बजे हुई।

मृतक के पिता राजप्रकाश सिंह ने आरोप लगाया कि उनके पुत्र की बेरहमी से पिटाई के बाद आरोपित उसका फोन, सोने की चेन, अंगूठी और ब्रासलेट लेकर फरार हो गए। आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस कर रही छापामारी धनबाद थाना पुलिस ने पांच आरोपितों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कर उनकी गिरफ्तारी के लिए छापामारी शुरू कर दी है। मृतक वर्तमान में सायप्रस अपार्टमेंट केजी आश्रम गोविंदपुर में रहता था।



पुलिस के अनुसार, जीआरपी कालोनी, सुदामडीह निवासी शुभम झा ने 18 अक्टूबर को अपना जन्मदिन आठ लेन स्थित पाम इन होटल में दोस्तों के साथ मनाया था। पार्टी में अभिजीत सिंह, गोविंदपुर निवासी ऋतिक साव समेत करीब 10 युवक शामिल हुए थे।

शुभम ने डीपीएस स्कूल, कार्मिक नगर के रौनक गुप्ता को भी बुलाया था, जिसका जन्मदिन 19 अक्टूबर को था। रौनक ने बरमसिया छठ तालाब निवासी सूरज यादव को भी पार्टी में आमंत्रित किया था।



पार्टी के दौरान रौनक अपने अन्य साथियों के साथ लौट गया, लेकिन सूरज वहीं रुका रहा। शुभम ने उससे जाने को कहा और बताया कि पार्टी में मौजूद लोगों में से कोई उसे नहीं जानता तथा रौनक भी जा चुका है। इस बात पर सूरज का विवाद हो गया।

विवाद के बाद सूरज ने साथियों को बुलाकर किया हमला राजप्रकाश सिंह के आरोप के मुताबिक, सूरज ने बुरे परिणाम भुगतने की धमकी दी और होटल से बाहर जाकर अपने चार साथियों को बुलाया। इनमें शक्ति नगर, बरमसिया का अभिमन्यु उर्फ बौवा, शंकर नगर, बरमसिया का शिवाकर कुमार, त्रिमूर्ति सदन, बरमसिया का हर्ष और प्रशांत शामिल थे। आरोप है कि उनके साथ 15 से 20 युवक भी थे।



रात करीब दो बजे अभिजीत घर जाने के लिए बाहर निकला, तभी सूरज और उसके साथी उस पर टूट पड़े। आरोप है कि उन्होंने बांस और पत्थर से उसकी पिटाई की और जमीन पर गिरने के बाद उसके ऊपर बाइक पटक दी।