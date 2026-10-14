धनबाद बाजार समिति में दुकानों का किराया 19 साल बाद बढ़ा, नवंबर से 9 रुपये प्रति वर्गफुट वसूली

जागरण संवाददाता, झरिया। धनबाद कृषि उत्पादन बाजार समिति में कारोबार करने वाले दुकानदारों को अब दुकान का किराया पहले से दोगुने से भी अधिक चुकाना होगा। नवंबर माह से बाजार समिति की सभी छोटी-बड़ी दुकानों का किराया बढ़ाकर नौ रुपये प्रति वर्गफीट करने का निर्णय लिया गया है।

इस संबंध में झारखंड राज्य कृषि विपणन पर्षद बोर्ड (Jharkhand State Agricultural Marketing Board) द्वारा पारित कर दिया गया है। नवंबर माह से इसे लागू कर दिया जाएगा। किराये में इस बढ़ोतरी से बाजार समिति के 436 दुकानदार प्रभावित होंगे। लंबे अंतराल के बाद किराये में हुई इस वृद्धि ने व्यापारियों की चिंता बढ़ा दी है। झारखंड के कुल 28 कमेटियों के किराये के निर्धारण को लेकर तीन श्रेणियां बनाई गई हैं। प्रथम श्रेणी नौ रुपये, द्वितीय श्रेणी सात रुपये, तृतीय श्रेणी पांच रुपये रखी गई है। धनबाद बाजार समिति को प्रथम श्रेणी में रखा गया है। नई दर लागू होने के बाद दुकानदारों को अपनी दुकानों के क्षेत्रफल के अनुसार किराया देना होगा। ऐसे में बड़ी दुकानों के संचालकों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ अधिक पड़ेगा। 1984 में स्थापना के समय आकार के अनुसार तय होता था किराया बाजार समिति के दुकानदारों ने बताया कि धनबाद कृषि उत्पादन बाजार समिति की स्थापना वर्ष 1984 में हुई थी। उस समय बोर्ड की ओर से दुकानों के आकार के आधार पर किराया निर्धारित किया जाता था। लेकिन समय के साथ इसमें बदलाव होता गया।

दुकानदारों ने बताया कि वर्ष 1997 में फल मंडी के बाजार समिति परिसर में आने के बाद किराये की दर 1.25 रुपये प्रति वर्गफीट निर्धारित की गई थी। इसके बाद वर्ष 2003 के आसपास इसे बढ़ाकर दो रुपये प्रति वर्गफीट कर दिया गया था। इस तरह अलग-अलग समय पर किराये में बढ़ोतरी होती रही।

चार रुपये किराया करने पर व्यापारियों ने किया था विरोध वर्ष 2007 में बोर्ड ने बाजार समिति की दुकानों का किराया बढ़ाकर चार रुपये प्रति वर्गफीट कर दिया था। इस फैसले के खिलाफ दुकानदारों और विभिन्न चेंबरों ने कड़ा विरोध जताया था।