अमृत 2.0 मिशन: देश के 75 शहरों में धनबाद भी शामिल, भूजल रिचार्ज और शहरी बाढ़ रोकने के उपायों का होगा आकलन
धनबाद नगर निगम को अमृत 2.0 मिशन के तहत 75 शहरी निकायों में शामिल किया गया है, जहाँ वैज्ञानिक भूजल पुनर्भरण और शहरी बाढ़ नियंत्रण पर काम होगा।
जागरण संवाददाता, धनबाद। देश के 75 शहरी स्थानीय निकायों में धनबाद नगर निगम को भी शामिल किया गया है। जहां वैज्ञानिक रूप से भूजल पुनर्भरण (ग्राउंडवाटर रिचार्ज) को बढ़ावा दिया जाएगा और शहरी बाढ़ के जोखिम को कम करने की दिशा में काम किया जाएगा।
इसके तहत आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय की ओर से अमृत 2.0 मिशन के तहत उथला जलभृत प्रबंधन कार्यक्रम के प्रभावों का निरंतर मूल्यांकन और समीक्षा की जा रही है। इस अध्ययन के लिए गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर प्रभाव आकलन करने का दायित्व सोपा गया है।
इसके तहत प्रबंधन कार्यों, जलस्रोतों, भूजल रिचार्ज संरचनाओं तथा उनके प्रभाव का स्थल निरीक्षण एवं विस्तृत आकलन किया जाएगा। अध्ययन के तहत धनबाद में पूर्व में किए गए उथले जलभृत का प्रबंधन कार्यों, जलस्रोतों, भूजल रिचार्ज संरचनाओं तथा उनके प्रभाव का स्थल निरीक्षण एवं विस्तृत आकलन किया जाएगा।
अमृतसर विश्वविद्यालय की विशेषज्ञ टीम के रितेश महाजन एवं गागरी कोले धनबाद में उथले जलभृत का प्रबंधन के अंतर्गत चयनित विभिन्न स्थलों का स्थल भ्रमण करेगी। टीम द्वारा संबंधित जलस्रोतों एवं परियोजना स्थलों का भौतिक निरीक्षण करने के साथ-साथ स्थानीय परिस्थितियों, जल उपयोग, भूजल स्तर, रिचार्ज क्षमता तथा परियोजनाओं के प्रभाव से संबंधित जानकारी का अध्ययन किया जाएगा।
उथले जलभृत का प्रबंधन पायलट परियोजना के तहत जीवन ज्योति स्कूल बेरा कोलियरी, भगतडीह–एनाकोठी, नीचे मोहल्ला-एनाकोठी एवं लक्ष्मी कालोनी आदि स्थलों में जांच की गई। इस परियोजनाओं के माध्यम से स्थानीय जलस्रोतों की उपयोगिता, जल संग्रहण एवं भूजल रिचार्ज की संभावनाओं को समझने और उन्हें शहरी जल प्रबंधन से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा।
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