राशि उपलब्ध, फिर भी दुर्गा पूजा पर नहीं मिला कर्तव्य भत्ता; होमगार्ड जवानों में आक्रोश

जागरण संवाददाता, धनबाद। दुर्गा पूजा शुरू हो चुकी है। हर व्यक्ति पूजा को लेकर अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं, लेकिन धनबाद जिले में स्वास्थ्य विभाग के तहत काम कर रहे होमगार्ड जवान ऐसे हैं जिन्हें बीते दो माह से उनके कर्तव्य भत्ते का भुगतान नहीं हुआ है।

यह हाल तब है जबकि स्वास्थ्य विभाग को भुगतान के लिए राशि पहले से प्राप्त है। ऐसे में जवानों में रोष और नाराजगी है। जवानों से जुड़े झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन ने पूजा पूर्व कर्तव्य भत्ता भुगतान की मांग की है।



जिले के शहीद निर्मल महतो चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल में सुरक्षा के लिए कुल 57 होमगार्ड जवानों को लगाया गया है। ये तीन भागों में नियुक्त हैं। मेडिकल में तैनात जवानों का कर्तव्य भत्ता एक माह का बकाया है, जबकि अस्पताल एवं अन्य जगहों पर तैनात जवानों को अगस्त और सितंबर माह का भुगतान नहीं हुआ है।

इसी प्रकार से मैथन डीवीसी के जवानों का भी भुगतान बाकी है। वहीं धनबाद अंचल कार्यालय में ड्यूटी कर रहे जवानों का बीते तीन माह से भत्ता नहीं मिला है। एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष रवि मुखर्जी ने कहा कि यह घोर लापरवाही है कि राशि रहते हुए भी भुगतान नहीं किया जा रहा। उन्होंने कहा कि अस्पताल प्रबंधन जल्द से जल्द कर्तव्य भत्ते का भुगतान करे।