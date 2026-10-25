धनबाद में सरकारी और रेलवे भूमि पर अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की तैयारी, मापी के बाद हटेंगे खटाल

जागरण संवाददाता, धनबाद। धनबाद में सरकारी जमीन और रेलवे की भूमि पर अतिक्रमण के खिलाफ जिला प्रशासन ने कार्रवाई की तैयारी तेज कर दी है।

बारामुड़ी और पांडरपाला में शनिवार को जमीन की मापी कराई गई। वहीं, 12 मुड़ी में खटाल हटाने के लिए जिला प्रशासन की ओर से नोटिस जारी किया गया है। पांडरपाला में भी अतिक्रमण हटाने के लिए नोटिस दिए जाने की जानकारी सामने आई है।