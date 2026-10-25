रांची के मोरहाबादी में सजने वाला है नया बाजार! 205 फुटपाथ दुकानदारों को मिलेगी जगह; जाम से भी राहत की उम्मीद

जागरण संवाददाता, रांची। मोरहाबादी में फुटपाथ दुकानदारों को स्थायी और व्यवस्थित कारोबार स्थल उपलब्ध कराने के लिए 3.26 करोड़ रुपये की लागत से आधुनिक वेंडिंग जोन विकसित किया जा रहा है।

रजिस्ट्री कार्यालय के समीप करीब एक एकड़ जमीन पर बन रहे इस वेंडिंग जोन में 205 दुकानदारों के लिए जगह उपलब्ध होगी। इससे सड़क किनारे दुकान लगाने की मजबूरी कम होगी और क्षेत्र में जाम व अव्यवस्था से भी राहत मिलने की उम्मीद है।

शनिवार को नगर आयुक्त सुशांत गौरव ने निर्माणाधीन वेंडिंग जोन का निरीक्षण कर कार्य की प्रगति का जायजा लिया। अधिकारियों ने बताया कि परिसर में एक मंजिला शेड बनाया जा रहा है। इसके अलावा पेयजल, शौचालय, पैदल पथ, नाली, वर्षा जल संचयन, हरियाली, बिजली और सुरक्षा कक्ष की व्यवस्था की जाएगी।

धीमी निर्माण गति पर जताई नाराजगी निरीक्षण के दौरान निर्माण कार्य की धीमी प्रगति पर नगर आयुक्त ने नाराजगी जताई। उन्होंने संबंधित अभियंताओं को काम में तेजी लाने और अगले सात दिनों के भीतर चारदीवारी का निर्माण पूरा करने का निर्देश दिया।