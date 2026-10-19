Dhanbad Durga Puja: पेंसिल के छिलकों से मां दुर्गा का दिव्य रूप, बरमसिया में अनोखी प्रतिमा बनी आकर्षण का केंद्र

जागरण संवाददाता, धनबाद। बरमसिया में दुर्गा पूजा के अवसर पर इस बार मां दुर्गा की अनोखी प्रतिमा श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। प्रतिमा का निर्माण पेंसिल, शार्पनर और इरेजर (रबर) जैसी पाठ्य सामग्री से किया गया है।

पेंसिल के टुकड़ों और छिलकों का बारीकी से इस्तेमाल कर कारीगरों ने प्रतिमा को मनमोहक रूप दिया है। वहीं, शार्पनर और रबर का कलात्मक प्रयोग इसकी सुंदरता को और बढ़ा रहा है। अनूठी कलाकारी को देखने के लिए श्रद्धालु पूजा पंडाल पहुंच रहे हैं।

एक लाख रुपये की लागत से बनी प्रतिमा पूजा समिति के सदस्य राहुल मिश्रा ने बताया कि मां दुर्गा की प्रतिमा का निर्माण बिहार के गया से आए कारीगरों ने किया है। इसे तैयार करने में लगभग एक लाख रुपये की लागत आई है।

प्रतिमा में पेंसिल के छिलकों और छोटे-छोटे टुकड़ों को इस तरह सजाया गया है कि इसकी बनावट अलग दिखाई देती है। कारीगरों की मेहनत और बारीक कलाकारी प्रतिमा को खास बना रही है। 56 वर्षों से हो रहा पूजा का आयोजन बरमसिया में पिछले 56 वर्षों से दुर्गा पूजा का आयोजन किया जा रहा है। यहां हर साल प्रतिमा निर्माण में नए प्रयोग किए जाते हैं। पिछले वर्षों में मेडिसिन और बिंदी जैसी सामग्री से भी मां दुर्गा की प्रतिमा बनाई गई थी।