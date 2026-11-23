संवाद सूत्र, चासनाला। दृढ़ इच्छाशक्ति और कठिन परिश्रम के बल पर किसी भी लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। इसे सच कर दिखाया है धनबाद के चासनाला की बेटी देबरूपा मुखर्जी ने।

बचपन से विमान उड़ाने का सपना देखने वाली देबरूपा अब कमर्शियल पायलट बन गई हैं। उनकी इस ऐतिहासिक उपलब्धि से चासनाला सहित पूरे धनबाद जिले में गर्व और उत्साह का माहौल है।

धनबाद में जन्मीं देबरूपा ने अपने जीवन के शुरुआती करीब 20 वर्ष चासनाला में बिताए। उन्होंने कक्षा सातवीं तक की पढ़ाई कार्मेल स्कूल, डिगवाडीह से की।

इसके बाद चासनाला अकादमी से विज्ञान संकाय में दसवीं और बारहवीं की परीक्षा उत्तीर्ण की। स्कूली दिनों से ही उनके मन में विमानन क्षेत्र में करियर बनाने की प्रबल इच्छा थी।

चुनौती पूर्ण रहा सफर

देबरूपा ने बताया कि कमर्शियल पायलट बनने का यह सफर काफी चुनौतीपूर्ण और रोमांचक रहा। इस लक्ष्य को पाने के लिए उन्होंने लगभग दो वर्षों तक कड़ा अनुशासन और कठिन परिश्रम किया।

उन्होंने पहले गर्ग एविएशन, कानपुर और उसके बाद फ्लाईटेक एविएशन अकादमी, हैदराबाद से अपना प्रशिक्षण प्राप्त किया। हैदराबाद से कमर्शियल पायलट लाइसेंस का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर उन्होंने अपने बचपन के सपने को पंख दिए।

वर्तमान में देबरूपा का परिवार धनबाद के बरटांड़ स्थित भुवनेश्वरी रेसिडेंसी में निवास करता है। उनके पिता राणा मुखर्जी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) के सेवानिवृत्त कर्मी हैं।

मां और बहन ने बढ़ाया मनोबल

देबरूपा अपनी सफलता का श्रेय माता सरबानी मुखर्जी, बड़ी बहन देबास्मिता मुखर्जी और अपने दोस्तों को देती हैं, जिन्होंने हर कठिन मोड़ पर उनका मनोबल बढ़ाया।

चासनाला की गलियों से निकलकर आसमान की ऊंचाइयों को छूने वाली देबरूपा की यह सफलता कोयलांचल की अन्य बेटियों के लिए भी एक बड़ी प्रेरणा है।

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