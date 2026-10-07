गोविंदपुर के केके बीएड कॉलेज में प्राचार्य आफिस में कंप्यूटर ऑपरेटर ने की आत्महत्या, प्रबंधन ने मानी मांगें

संवाद सूत्र, गोविंदपुर (धनबाद)। केके ग्रुप आफ इंस्टीट्यूशंस कैंपस स्थित केके बीएड कालेज के प्राचार्य कार्यालय में मंगलवार को कंप्यूटर आपरेटर अनूप कुमार सेन (32) ने पंखे से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना के समय कॉलेज के प्राचार्य डॉ. सीके सिंह आवश्यक कार्य से धनबाद गए हुए थे।

घटना की सूचना मिलते ही कालेज परिसर में अफरातफरी मच गई। कुछ ही देर में मृतक के स्वजन और बड़ी संख्या में ग्रामीण संस्थान पहुंचे और मुआवजा व आश्रित को नियोजन देने की मांग को लेकर हंगामा करने लगे। अनूप कुमार सेन गोविंदपुर के कुरची गांव निवासी भरत चंद्र सेन के पुत्र थे। घटना मंगलवार शाम करीब चार से साढ़े चार बजे के बीच की बताई जा रही है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लेकर मामले की जांच शुरू की।

जानकारी के अनुसार, घटना से कुछ देर पहले करीब चार बजे अनूप ने कॉलेज के गार्ड के साथ चाय पी थी। इसके बाद गार्ड किसी काम से थोड़ी देर के लिए बाहर चला गया। वापस लौटने पर उसने प्राचार्य कक्ष का दरवाजा अंदर से बंद पाया। खिड़की से झांककर देखने पर अनूप को पंखे से झूलता देखा।

गार्ड ने तत्काल इसकी सूचना संस्थान के प्रशासक अमित कुमार ओझा और मालिक रवि चौधरी को दी। सूचना मिलते ही वे पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। वार्ता के बाद मांगों पर बनी सहमति अनूप की मौत की खबर मिलते ही कुरची सहित आसपास के गांवों में शोक की लहर दौड़ गई। स्वजन और ग्रामीण संस्थान पहुंचे तथा परिवार की आर्थिक स्थिति को देखते हुए प्रबंधन के समक्ष मुआवजे और आश्रितों की सहायता की मांग रखी।