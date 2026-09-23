बंगाल की खाड़ी के डीप डिप्रेशन से झारखंड में बदला मौसम, धनबाद में तेज हवा के साथ बारिश; आंधी-बिजली का अलर्ट

जागरण संवाददाता, धनबाद। बंगाल की खाड़ी में बने डीप डिप्रेशन का असर धनबाद समेत पूरे राज्य में देर से ही दिखने लगा है। तेज हवा के साथ बादल बरस रहे हैं। सुबह से दोपहर तक नाॅन स्टाप बारिश के बाद अब फुहारों पर ब्रेक लगा है।

मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों में फिर आंधी-बारिश की संभावना जताई है। धनबाद समेत 12 जिलों में अगले एक-दो घंटे में मेघ गर्जन के साथ बारिश हो सकती है। 30 से 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चलने के साथ आकाशीय बिजली गिरने का भी खतरा बना रहेगा।

इन जिलाें में गर्जन-बारिश का पूर्वानुमान धनबाद, बोकारो, गिरिडीह, जामताड़ा, देवघर, दुमका, रामगढ़, रांची, खूंटी, हजारीबाग, पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला-खरसावां। वज्रपात को लेकर जारी किया अलर्ट मौसम विभाग ने वज्रपात को लेकर अलर्ट जारी किा है। मौसम को देखते हुए लोगों से सतर्कता बरतने और सावधान रहने की अपील की है। सुरक्षित स्थान पर शरण लेने, पेड़ के नीचे खड़े न होने, बिजली के खंभों से दूर रहने और किसानों को खेत में न जाने की सलाह दी है।