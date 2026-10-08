धनबाद-बोकारो रोड पर छह महीने बाद खत्म होगा संकट केंदुआडीह में दुर्गापूजा से पहले खुलेगी बंद सड़क

संवाद सूत्र, केंदुआ (धनबाद)। धनबाद-बोकारो मुख्य मार्ग पर केंदुआडीह के पास भू-धंसान के कारण बंद सड़क को करीब छह महीने बाद फिर से चालू करने की तैयारी तेज हो गई है। 16 अप्रैल 2026 को केंदुआडीह थाना के समीप सड़क करीब दो फीट धंसने और जगह-जगह दरारें पड़ने के बाद प्रशासन ने सुरक्षा के मद्देनजर इस मार्ग पर आवागमन पूरी तरह रोक दिया था।

हालांकि, इस इलाके में भूमिगत आग और जहरीली गैस रिसाव की समस्या दिसंबर 2025 से ही बनी हुई थी। सड़क धंसने के बाद खतरा और बढ़ गया था। विशेषज्ञों की सलाह पर सड़क की मरम्मत और सुरक्षित बनाने का काम शुरू किया गया। अगस्त में मरम्मत कार्य शुरू होने की जानकारी सामने आई थी और सितंबर में भी निर्माण कार्य का निरीक्षण किया गया। अब जिला प्रशासन ने दुर्गापूजा से पहले सड़क दुरुस्त करने का आश्वासन दिया है। फिलहाल हल्के वाहनों का परिचालन शुरू करने की तैयारी है। हालांकि, अंतिम निर्णय सड़क की सुरक्षा जांच के बाद होगा। केंदुआडीह थाना के समीप पुराने जीएम बंगले के पास गैस रिसाव और धंसान से महीनों से बंद धनबाद बोकारो मुख्य सड़क की भराई का काम बुधवार दोपहर से तेजी से शुरू कर दिया गया। तीन दिनों के अंदर भराई का काम पूरा होने और सड़क चालू होने की संभावना है।