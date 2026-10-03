3 माह से वेतन नहीं मिला तो भड़के आउटसोर्सिंग कर्मी, BCCL की बांसजोड़ा कोलियरी के पीओ को तीन घंटे बनाया बंधक

संवाद सहयोगी, लोयाबाद(धनबाद)। कोल इंडिया की इकाई-बीसीसीएल की सेंद्रा बांसजोड़ा कोलियरी में संचालित बीएलए आउटसोर्सिंग कंपनी के कर्मियों को तीन-चार महीने से वेतन नहीं मिल रहा है। इससे परेशान कर्मियों के सब्र का बांध टूट शनिवार को टूट गया।

शनिवार को कर्मियों ने बांसजोड़ा कोलियरी साइडिंग में बने कार्यालय में कोलियरी पीओ अनिल कुमार वर्मा को बंधक बना लिया। सिजुआ क्षेत्र के जीएम निर्झर चक्रवर्ती मुख्यालय में चल रही बैठक छोड़कर मौके पर पहुंचे और मजदूरों को समझा-बुझाकर शांत कराया।

उन्होंने पांच दिनों के अंदर कंपनी का काम चालू कराने का आश्वासन दिया। इसके बाद कर्मियों ने पीओ को मुक्त किया। करीब तीन घंटे तक पीओ कर्मियों के कब्जे में रहे। माइंस में पानी भरने के कारण कंपनी का काम बंद मालूम हो कि माइंस में पानी भरे रहने के कारण आउटसोर्सिंग कंपनी का काम बंद पड़ा है। इस कारण कर्मियों को कंपनी की ओर से वेतन का भुगतान नहीं किया जा रहा है। करीब 11 बजे आउटसोर्सिंग कंपनी के कर्मी बांसजोड़ा कोलियरी साइडिंग पहुंचे।