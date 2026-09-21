बरवाअड्डा फल मंडी में पिकअप ने मजदूर को कुचला, मौत के बाद आक्रोशित मजदूरों ने किया सड़क जाम

संवाद सूत्र, बरवाअड्डा (धनबाद)। कृषि बाजार समिति परिसर धनबाद स्थित फल मंडी में रविवार देर रात एक तेज रफ्तार अनियंत्रित पिकअप वाहन ने काम कर रहे मोटिया मजदूर को कुचल दिया। हादसे में गंभीर रूप से घायल मजदूर की इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हो गई।

घटना से आक्रोशित मजदूरों ने मंडी परिसर के भीतर बांस-बल्ली लगाकर मुख्य सड़क को जाम कर दिया और नारेबाजी करते हुए कामकाज पूरी तरह ठप कर दिया। तेज रफ्तार और लापरवाही बनी हादसे की वजह प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, घटना रविवार रात करीब 11 बजे की है। फल मंडी में दैनिक कामकाज चल रहा था, तभी एक पिकअप वाहन संख्या: जे एच 10 सी डब्ल्यू 7869 का चालक मंडी परिसर के भीतर ही वाहन को काफी तेज रफ्तार से बैक कर रहा था।

इसी दौरान वहां काम कर रहे 45 वर्षीय मोटिया मजदूर दौलत तांती वाहन की चपेट में आ गए। मजदूरों का आरोप है कि हादसा होते ही जब लोगों ने शोर मचाया, तो चालक घबराकर भागने के चक्कर में वाहन को और तेजी से आगे-पीछे करने लगा।

इस दौरान दौलत तांती कई फीट तक वाहन के साथ घसीटते चले गए और गंभीर रूप से घायल हो गए। वारदात के बाद चालक वाहन सहित मौके से फरार हो गया। दुर्घटना के बाद मंडी में अफरा-तफरी मच गई। साथी मजदूरों और कारोबारियों (आढ़तियों) ने तुरंत घायल दौलत तांती को निजी वाहन से एसएनएमएमसीएच धनबाद पहुंचाया, जहां देर रात इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। मृतक दौलत तांती पिछले 15 वर्षों से अधिक समय से इसी मंडी में मोटिया मजदूरी कर अपने परिवार का भरण-पोषण कर रहे थे। सोमवार सुबह जैसे ही दौलत तांती की मौत की खबर मंडी पहुंची, मजदूर उग्र हो गए। उन्होंने शव को फल मंडी में रखकर सड़क जाम कर दी। दुर्घटनाग्रस्त वाहन की जब्ती और मृतक के परिजनों को उचित मुआवजा व सरकारी सहायता देने की मांग कर रहे थे। जाम के कारण फलों से लदे दर्जनों ट्रक और पिकअप जहां-तहां खड़े हो गए, जिससे मंडी का आवागमन पूरी तरह बाधित हो गया।