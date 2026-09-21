धनबाद एमपी एमएलए कोर्ट में जयराम महतो के खिलाफ सुनवाई, गवाह पेश करने का आदेश

जागरण संवाददाता, धनबाद। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष डुमरी विधायक जयराम महतो , पार्वती चरण महतो, राथू रजवार के विरुद्ध चल रहे मुकदमे की सुनवाई सोमवार को एमपी एमएलए कोर्ट धनबाद के विशेष न्यायाधीश दुर्गेश चंद्र अवस्थी की अदालत मे हुई।

अदालत ने अभियोजन को गवाह पेश करने का आदेश दिया है। मामले के एक अन्य आरोपी सुभाष महतो अनुपस्थित रहने के कारण पचीस अगस्त को सुभाष के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी करने का आदेश दिया था। 27 नवंबर 2023 को रवि कुमार आनंद की शिकायत पर जयराम महतो , पार्वती चरण महतो, रथु महतो व सुभाष महतो एवं अन्य के खिलाफ बोकारो जिला के सियालजोड़ी थाना में प्राथमिकी कांड संख्या 118/23 दर्ज की गई थी। यह मामला वेदांता प्लांट के मजदूर के आंदोलन से जुड़ा है।