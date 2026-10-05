धनबाद में कलाकार ने कैनवास पर उकेरी साहसी पायलट स्मित मच्छर की तस्वीर, राष्ट्रीय सम्मान की मांग

जागरण संवाददाता, धनबाद। विपरीत परिस्थितियों में अद्भुत साहस का परिचय देकर 174 यात्रियों की जान बचाने वाले भारतीय मूल के पायलट स्मित मच्छर को कोयलांचल धनबाद में अनोखे अंदाज में सलाम किया गया।

शहर के रणधीर वर्मा चौक पर जाने-माने स्थानीय कलाकार रमेश ठाकुर ने कैनवास पर स्मित मच्छर का सजीव चित्र बनाकर उनके अदम्य साहस और मानवीय संवेदनाओं को सलामी दी।



रंगों और तूलिका के जरिए पायलट के जज्बे को उकेरने वाले कलाकार रमेश ठाकुर ने कहा कि गंभीर रूप से घायल होने के बाद भी स्मित मच्छर ने जिस तरह धैर्य और सूझबूझ से काम लिया वह केवल एक हादसा टालना नहीं बल्कि 170 जिंदगियों को नया जीवन देना है।