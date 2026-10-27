Coal India Officers Transfer: 164 अधिकारियों का तबादला, BCCL-ECL समेत कई कंपनियां प्रभावित

जागरण संवाददाता, धनबाद। Coal India Officers Transfer: कोल इंडिया लिमिटेड ने 164 अधिकारियों के तबादले का आदेश सोमवार को जारी किया है। यह तबादला म्युचुअल ट्रांसफर और विभिन्न विभागों के प्रशासनिक आधार पर किया गया है। इसमें बीसीसीएल, ईसीएल सहित कई कंपनी के अधिकारी शामिल है.



जानकारी के अनुसार माइनिंग, ईएंडएम, पर्सनल, फाइनेंस, सिविल, मैटेरियल मैनेजमेंट सहित अन्य विभागों के अधिकारियों को एक सब्सिडियरी से दूसरी सब्सिडियरी में भेजा गया है।

कई अधिकारियों ने पारस्परिक सहमति से तबादले के लिए आवेदन दिया था, जिसे प्रबंधन ने स्वीकृति दी है। आदेश में सभी अधिकारियों को 15 दिनों के भीतर नई पदस्थापना पर योगदान देने का निर्देश दिया गया है। इनमोसा की पूर्वी झरिया क्षेत्रीय कमेटी के धनंजय कुमार सिंह बने अध्यक्ष बीसीसीएल पूर्वी झरिया क्षेत्र में इनमोसा की क्षेत्रीय कमेटी का गठन उपमहामंत्री कुश कुमार सिंह, वाई के सिंह तथा मंडलीय अध्यक्ष एवं संयुक्त सचिव पोखान साव की उपस्थिति में संपन्न हुआ। इस दौरान सर्वसम्मति से नई कमेटी के पदाधिकारियों का चयन किया गया।