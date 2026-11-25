डिजिटल डेस्क, धनबाद। कोल इंडिया लिमिटेड ने सतर्कता मामलों में विभागीय जांच की प्रक्रिया को करने के लिए एक नई व्यवस्था शुरू की है। इसके तहत अब सेवानिवृत्त अधिकारी भी जांच प्राधिकारी (इंक्वायरी अथॉरिटी) की जिम्मेदारी संभाल सकेंगे। कंपनी के मुख्यालय और अनुषंगी कंपनियों में विभागीय जांच के लिए योग्य सेवानिवृत्त अधिकारियों जारी कर आवेदन आमंत्रित किए हैं। इच्छुक अधिकारी 17 दिसंबर 2026 तक आवेदन कर सकते हैं।

E-8 ग्रेड या महाप्रबंधक स्तर के अधिकारी पात्र अधिसूचना के मुताबिक, केंद्र सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (CPSU) से E-8 ग्रेड अथवा महाप्रबंधक के समकक्ष वेतनमान से सेवानिवृत्त अधिकारी इस पैनल में शामिल होने के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए एक प्रमुख शर्त यह है कि संबंधित अधिकारी के सेवाकाल के दौरान उनके खिलाफ कोई विभागीय या आपराधिक जांच लंबित नहीं रही होनी चाहिए।

विभागीय जांच अधिकारी के रूप में पहले काम कर चुके अधिकारियों को चयन में प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अलावा प्रेजेंटिंग ऑफिसर और डिफेंस असिस्टेंट के रूप में अनुभव रखने वाले सेवानिवृत्त अधिकारियों को भी वरीयता मिलेगी। तीन साल तक मान्य रहेगा पैनल चयनित अधिकारियों का पैनल तीन वर्षों के लिए तैयार किया जाएगा। हालांकि, इसका वार्षिक आधार पर पुनरीक्षण भी किया जा सकेगा। पैनल में नाम शामिल होने का अर्थ यह नहीं होगा कि संबंधित अधिकारी को जांच प्राधिकारी के रूप में नियुक्ति मिलना तय है। किसी विशेष मामले में नियुक्ति का निर्णय संबंधित अनुशासनिक प्राधिकारी अपनी आवश्यकता के अनुसार करेंगे।

मानदेय के साथ मिलेगी यात्रा और आवास की सुविधा जांच प्राधिकारी के रूप में नियुक्त होने वाले सेवानिवृत्त अधिकारियों को निर्धारित मानदेय दिया जाएगा। वहीं, बाहर से आने वाले अधिकारियों के लिए आवास, यात्रा भत्ता और स्थानीय परिवहन की सुविधा भी उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है।