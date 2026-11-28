जागरण संवाददाता, धनबाद। कोल इंडिया के अधिकारियों के लिए दिसंबर का महीना बड़ी खुशखबरी लेकर आने वाला है। पे-स्केल अपग्रेडेशन एरियर की दूसरी किस्त के भुगतान का रास्ता साफ हो गया है।

सक्षम प्राधिकार ने नवंबर 2026 की सैलरी के साथ एरियर की दूसरी किस्त के भुगतान को मंजूरी प्रदान कर दी है। इसके तहत अधिकारियों को बकाया राशि का 40 प्रतिशत भुगतान किया जाएगा।

कोल इंडिया प्रबंधन की ओर से जारी निर्देश में सभी अनुषंगी कंपनियों को नवंबर 2026 की सैलरी, जिसका भुगतान दिसंबर में किया जाएगा, के साथ ही एरियर की दूसरी किस्त जारी करने के लिए आवश्यक कार्रवाई पूरी करने को कहा गया है।

फंड की कमी बनी बाधा, तब भी 31 दिसंबर तक भुगतान जरूरी प्रबंधन ने भुगतान की समय-सीमा को लेकर भी स्पष्ट निर्देश जारी किया है। यदि किसी अनुषंगी कंपनी को फंड की कमी के कारण नवंबर की सैलरी के साथ एरियर की दूसरी किस्त का भुगतान करने में परेशानी होती है, तो उसे इसके बाद जल्द से जल्द भुगतान करना होगा।