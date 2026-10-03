कोल इंडिया बोनस पर आज बड़ा फैसला संभव, 2 लाख कर्मचारियों को मिलेगा तोहफा

डिजिटल डेस्क, धनबाद। यह बोनस का मौसम है। सरकारी और गैर-सरकारी कंपनियों में मजदूर संगठनों और प्रबंधन के बीच वार्ता के बाद बोनस को लेकर समझौते हो रहे हैं। दुर्गा पूजा से पहले बोनस का भुगतान की परंपरा रही है।

स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (SAIL) में वर्ष 2026 के बोनस पर समझौता हो चुका है। अब कोल इंडिया लिमिटेड के करीब दो लाख गैर-कार्यकारी कर्मचारियों के प्रदर्शन आधारित पारिश्रमिक (पीएलआर) यानी बोनस पर आज तीन अक्टूबर को फैसला होने की उम्मीद है।

कोल भवन में होगी एपेक्स जेसीसी की बैठक कोल इंडिया ने कोलकाता स्थित कोल भवन में तीन अक्टूबर को सुबह 11 बजे एपेक्स जेसीसी के ट्रेड यूनियन प्रतिनिधियों की बैठक बुलायी है। महाप्रबंधक (मानव संसाधन-आईआर) दुर्गा प्रसाद सामल ने 28 सितंबर को बैठक को लेकर पत्र जारी किया है। हालांकि आधिकारिक नोटिस में पीएलआर या बोनस निर्धारण का स्पष्ट उल्लेख नहीं है। सूत्रों के अनुसार, बैठक का मुख्य उद्देश्य वर्ष 2026 के बोनस पर चर्चा और निर्धारण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना है। चार केंद्रीय यूनियनों के प्रतिनिधि होंगे शामिल बैठक में एपेक्स जेसीसी से जुड़े चार केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया है। इनमें बीएमएस के के. लक्ष्मा रेड्डी, एचएमएस के हरभजन सिंह सिद्धू, एटक के रमेंद्र कुमार और सीटू के डीडी रामनंदन शामिल हैं।

प्रबंधन की ओर से चेयरमैन, निदेशक (एचआर)/निदेशक (मार्केटिंग), निदेशक (वित्त) और कार्यकारी निदेशक (वित्त) को भी पत्र की प्रति भेजी गयी है। तीन सितंबर की बैठक में तीन अक्टूबर को बोनस निर्धारण पर चर्चा के लिए बैठक करने पर सहमति बनी थी।

इंटक की भागीदारी को लेकर मामला हाईकोर्ट में इस बार बोनस निर्धारण में पारंपरिक स्टैंडर्डाइजेशन कमेटी के बजाय एपेक्स जेसीसी के मंच पर चर्चा की पहल हुई है। इसी बीच इंटक की भागीदारी को लेकर विवाद भी सामने आया है।